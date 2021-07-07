https://ria.ru/20210707/pobeda-1740208864.html
"Победа" вернула пассажирам все деньги за отмененные из-за локдауна рейсы
"Победа" вернула пассажирам все деньги за отмененные из-за локдауна рейсы - РИА Новости, 07.07.2021
"Победа" вернула пассажирам все деньги за отмененные из-за локдауна рейсы
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") вернул пассажирам все деньги за отменённые из-за локдауна 2020 года рейсы: 985 миллионов рублей на банковские... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:03
2021-07-07T10:03
2021-07-07T10:03
распространение коронавируса
россия
победа (авиакомпания)
аэрофлот
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572354476_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e5b58f488d6e12a084f588cc9205901a.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") вернул пассажирам все деньги за отменённые из-за локдауна 2020 года рейсы: 985 миллионов рублей на банковские карты, еще 1,5 миллиарда рублей пассажиры потратили на другие перелеты, сообщил журналистам официальный представитель компании."Лоукостер "Победа" ... в июне 2021 года вернул клиентам 985 миллионов рублей на банковские карты за отменённые в апреле-мае 2020 года рейсы. Ещё 1,5 миллиарда рублей клиенты "Победы" потратили в течение 2021 года на авиаперелёты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте pobeda.aero. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отменённых в связи с постановлением правительства РФ весной прошлого года", - сказал представитель."Победа" отменила все рейсы маршрутной сети с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Лоукостер автоматически оформил полный возврат средств в личные кабинеты клиентов на сайте авиакомпании – всего было зачислено почти 2,5 миллиарда рублей. До 1 июня 2021 года эти средства можно было потратить только на другие рейсы авиакомпании. После 1 июня 2021 года все неизрасходованные средства возвращены на банковские карты клиентов в полном объёме – на два года раньше срока возврата, разрешённого правительством РФ."Мы знаем, что правительством РФ разрешено вернуть "живые" деньги за отменённые рейсы в течение трёх лет, но мы обещали нашим клиентам, что сделаем это в течение года. И я горжусь тем, что мы сумели сдержать своё слово даже в продолжающемся мировом кризисе с серьёзными ограничениями для туризма", - передал представитель слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.Всего из-за локдауна 2020 года "Победа" отменила около 14 тысяч рейсов, в июне 2020 года компания приступила к поэтапному возобновлению полётов. К 1 июля 2020 года расписание было полностью восстановлено, за исключением международных рейсов.
https://ria.ru/20200422/1570413436.html
https://ria.ru/20210620/pobeda-1737758970.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572354476_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dfa9296a3f9418ebfc7a20b2f6042490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, победа (авиакомпания), аэрофлот, экономика
"Победа" вернула пассажирам все деньги за отмененные из-за локдауна рейсы
Авиакомпания "Победа" полностью расплатилась с пассажирами за отмененные из-за локдауна рейсы
КАЛИНИНГРАД, 7 июл - РИА Новости.
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот
") вернул пассажирам все деньги за отменённые из-за локдауна 2020 года рейсы: 985 миллионов рублей на банковские карты, еще 1,5 миллиарда рублей пассажиры потратили на другие перелеты, сообщил журналистам официальный представитель компании.
"Лоукостер "Победа" ... в июне 2021 года вернул клиентам 985 миллионов рублей на банковские карты за отменённые в апреле-мае 2020 года рейсы. Ещё 1,5 миллиарда рублей клиенты "Победы" потратили в течение 2021 года на авиаперелёты, воспользовавшись зачисленными средствами в личном кабинете на сайте pobeda.aero. Таким образом, "Победа" полностью выполнила свои обязательства перед клиентами всех рейсов, отменённых в связи с постановлением правительства РФ
весной прошлого года", - сказал представитель.
"Победа" отменила все рейсы маршрутной сети с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Лоукостер автоматически оформил полный возврат средств в личные кабинеты клиентов на сайте авиакомпании – всего было зачислено почти 2,5 миллиарда рублей. До 1 июня 2021 года эти средства можно было потратить только на другие рейсы авиакомпании. После 1 июня 2021 года все неизрасходованные средства возвращены на банковские карты клиентов в полном объёме – на два года раньше срока возврата, разрешённого правительством РФ.
"Мы знаем, что правительством РФ разрешено вернуть "живые" деньги за отменённые рейсы в течение трёх лет, но мы обещали нашим клиентам, что сделаем это в течение года. И я горжусь тем, что мы сумели сдержать своё слово даже в продолжающемся мировом кризисе с серьёзными ограничениями для туризма", - передал представитель слова гендиректора авиакомпании Андрея Калмыкова.
Всего из-за локдауна 2020 года "Победа" отменила около 14 тысяч рейсов, в июне 2020 года компания приступила к поэтапному возобновлению полётов. К 1 июля 2020 года расписание было полностью восстановлено, за исключением международных рейсов.