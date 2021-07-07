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Диетолог рассказал, что можно, а что нельзя пить в жару
Диетолог рассказал, что можно, а что нельзя пить в жару - РИА Новости, 07.07.2021
Диетолог рассказал, что можно, а что нельзя пить в жару
Какие напитки лучше всего утолят жажду в жару, а от каких, наоборот, захочется пить еще больше, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T04:10
2021-07-07T04:10
андрей бобровский
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Какие напитки лучше всего утолят жажду в жару, а от каких, наоборот, захочется пить еще больше, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.Самый лучший напиток, который обеспечит организм необходимым количеством жидкости – это, несомненно, обыкновенная вода, сказал диетолог. Он посоветовал, как можно придать ей особый вкус: для этого достаточно добавить в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт. Напитки для утоления жажды нужно выбирать несладкие, подчеркнул Андрей Бобровский. Даже квас – традиционный русский напиток, который принято пить в жару, нужно выбирать с низким содержанием сахара.А вот от популярных сладких газированных напитков лучше вообще в жару отказаться, так как они, в большинстве своем, очень калорийные. Кроме того, контролировать количество выпитой газировки довольно сложно, и ее часто потребляют намного больше, чем планировалось, отметил Андрей Бобровский. "Хотя, по последним данным, низкокалорийные газированные напитки от известных производителей не очень сильно влияют на появление избыточного веса. Но парадокс в том, что подслащенные газированные напитки, даже с минимальным количеством калорий, вызывают такую реакцию, что вы не напиваетесь. Вскоре вам захочется чего-то еще", – сказал Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.Он добавил, что все это касается и пакетированных соков. Между ними и газированными напитками "нет никакой разницы: польза минимальная, а вред, к сожалению, одинаковый", подчеркнул врач-диетолог.
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андрей бобровский, здоровье - общество, общество
Диетолог рассказал, что можно, а что нельзя пить в жару
04:10 07.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорожане купаются во время жары
Горожане купаются во время жары - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Диетолог посоветовал россиянам не пить в жару газированные напитки

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Какие напитки лучше всего утолят жажду в жару, а от каких, наоборот, захочется пить еще больше, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.
Самый лучший напиток, который обеспечит организм необходимым количеством жидкости – это, несомненно, обыкновенная вода, сказал диетолог. Он посоветовал, как можно придать ей особый вкус: для этого достаточно добавить в стакан или в кувшин с водой апельсин, лимон либо любой другой фрукт.
Напитки для утоления жажды нужно выбирать несладкие, подчеркнул Андрей Бобровский. Даже квас – традиционный русский напиток, который принято пить в жару, нужно выбирать с низким содержанием сахара.
"Он, может, не особо вкусный, но он безвреден для фигуры. А у сладкого кваса калорийность слишком высока, чтобы утолять им жажду регулярно", – предупредил диетолог.
А вот от популярных сладких газированных напитков лучше вообще в жару отказаться, так как они, в большинстве своем, очень калорийные. Кроме того, контролировать количество выпитой газировки довольно сложно, и ее часто потребляют намного больше, чем планировалось, отметил Андрей Бобровский.
"Хотя, по последним данным, низкокалорийные газированные напитки от известных производителей не очень сильно влияют на появление избыточного веса. Но парадокс в том, что подслащенные газированные напитки, даже с минимальным количеством калорий, вызывают такую реакцию, что вы не напиваетесь. Вскоре вам захочется чего-то еще", – сказал Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что все это касается и пакетированных соков. Между ними и газированными напитками "нет никакой разницы: польза минимальная, а вред, к сожалению, одинаковый", подчеркнул врач-диетолог.
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