https://ria.ru/20210707/peskov-1740238468.html

Песков прокомментировал новые кибератаки против США

Песков прокомментировал новые кибератаки против США - РИА Новости, 07.07.2021

Песков прокомментировал новые кибератаки против США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:25

2021-07-07T12:25

2021-07-07T12:37

россия

дмитрий песков

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к официальной Москве это отношения не имеет."Разумеется, мы не обладаем какой-то детальной информацией на этот счёт. В очередной раз мы можем только повторить, что, конечно же, что бы там ни было - а мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве", - сказал Песков, отвечая на вопрос о наличии в Кремле информации о новых кибератаках на США.Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе "российскими правительственными хакерами" Нацкомитета Республиканской партии США. Публикацию опроверг и представитель республиканцев, отмечавший, что данные комитета не доставались хакерам.

https://ria.ru/20210707/ryabkov-1740207417.html

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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире