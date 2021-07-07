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Песков прокомментировал новые кибератаки против США
Песков прокомментировал новые кибератаки против США - РИА Новости, 07.07.2021
Песков прокомментировал новые кибератаки против США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:25
2021-07-07T12:25
2021-07-07T12:37
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не обладает информацией о том, кто осуществил новые кибератаки против США, но к официальной Москве это отношения не имеет."Разумеется, мы не обладаем какой-то детальной информацией на этот счёт. В очередной раз мы можем только повторить, что, конечно же, что бы там ни было - а мы не знаем, что там было конкретно, но это никоим образом не имеет отношения к официальной Москве", - сказал Песков, отвечая на вопрос о наличии в Кремле информации о новых кибератаках на США.Ранее посольство России в США назвало измышлениями сообщения о взломе "российскими правительственными хакерами" Нацкомитета Республиканской партии США. Публикацию опроверг и представитель республиканцев, отмечавший, что данные комитета не доставались хакерам.
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россия, дмитрий песков, москва, сша, в мире
Песков прокомментировал новые кибератаки против США
12:25 07.07.2021 (обновлено: 12:37 07.07.2021)
Новые кибератаки против США не имеют отношения к официальной Москве, заявил Песков