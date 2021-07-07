https://ria.ru/20210707/peskov-1740238062.html

Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова

Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова - РИА Новости, 07.07.2021

Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова

Дело обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова резонансное, но Кремль не вправе комментировать ход расследования, равно как и... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:22

2021-07-07T12:22

2021-07-07T12:27

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

россия

роскосмос

нато

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

дмитрий песков

владимир путин

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сша

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова резонансное, но Кремль не вправе комментировать ход расследования, равно как и вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, дело резонансное. Мы никогда не вмешиваемся ни в какие следственные действия. Конечно, сложность их обусловлена закрытым характером, тяжестью предъявляемых обвинений. Ну, дальше все будет зависеть от следствия, от хода следствия", - ответил Песков на вопрос журналистов, не беспокоит ли Кремль тот факт, что ФСБ за год с задержания Сафронова, как утверждают адвокаты, не предоставила никаких доказательств, подтверждающих факт госизмены, а с Сафроновым не проводится никаких следственных действий.Пресс-секретарь президента также обозначил, что не может комментировать детали следствия.На этой неделе суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала Ивана Павлова, основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".

https://ria.ru/20210701/statya-1739429806.html

https://ria.ru/20210624/safronov-1738414643.html

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