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Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова
Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова - РИА Новости, 07.07.2021
Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова
Дело обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова резонансное, но Кремль не вправе комментировать ход расследования, равно как и... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:22
2021-07-07T12:27
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
сша
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова резонансное, но Кремль не вправе комментировать ход расследования, равно как и вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, дело резонансное. Мы никогда не вмешиваемся ни в какие следственные действия. Конечно, сложность их обусловлена закрытым характером, тяжестью предъявляемых обвинений. Ну, дальше все будет зависеть от следствия, от хода следствия", - ответил Песков на вопрос журналистов, не беспокоит ли Кремль тот факт, что ФСБ за год с задержания Сафронова, как утверждают адвокаты, не предоставила никаких доказательств, подтверждающих факт госизмены, а с Сафроновым не проводится никаких следственных действий.Пресс-секретарь президента также обозначил, что не может комментировать детали следствия.На этой неделе суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала Ивана Павлова, основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
https://ria.ru/20210701/statya-1739429806.html
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия, общество
Песков ответил на вопрос о расследовании дела Сафронова
12:22 07.07.2021 (обновлено: 12:27 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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Песков ответил на вопрос о ситуации с расследованием дела Сафронова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Дело обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова резонансное, но Кремль не вправе комментировать ход расследования, равно как и вмешиваться в следственные действия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, дело резонансное. Мы никогда не вмешиваемся ни в какие следственные действия. Конечно, сложность их обусловлена закрытым характером, тяжестью предъявляемых обвинений. Ну, дальше все будет зависеть от следствия, от хода следствия", - ответил Песков на вопрос журналистов, не беспокоит ли Кремль тот факт, что ФСБ за год с задержания Сафронова, как утверждают адвокаты, не предоставила никаких доказательств, подтверждающих факт госизмены, а с Сафроновым не проводится никаких следственных действий.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 15:45
Сафронов написал в СИЗО статью-исследование
Пресс-секретарь президента также обозначил, что не может комментировать детали следствия.
На этой неделе суд оставил Сафронова в изоляторе ещё на три месяца. В день предыдущего продления ареста, 30 апреля, ФСБ задержала Ивана Павлова, основного адвоката Сафронова. Ему вменяют статью УК РФ "Разглашение данных предварительного расследования" - речь идет как раз о материалах дела Сафронова.
Бывший журналист, а затем советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, в тот же день Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу. ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года.
Дело касается предполагаемой передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений, по данным следствия, были США. Вину Сафронов не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Президент России Владимир Путин называл "чушью собачьей" предположения, что дело Сафронова связано с неким "заговором" против него и недоброжелателями из силовых структур. По словам главы государства, у Сафронова "нет врагов", но то, что он "собирал какую-то информацию, которую не должен был передавать представителям спецслужб, сознательно делая это, - это очевидный факт".
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
24 июня, 13:25
Следователь предложил Сафронову сотрудничать в обмен на звонок матери
 
Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАПроисшествияОбщество
 
 
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