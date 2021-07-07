https://ria.ru/20210707/pavodok-1740244529.html
Глава Приамурья поблагодарил спасателей за помощь в ликвидации паводка
Глава Приамурья поблагодарил спасателей за помощь в ликвидации паводка - РИА Новости, 07.07.2021
Глава Приамурья поблагодарил спасателей за помощь в ликвидации паводка
Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил спасателей за помощь при прохождении паводка в регионе и ликвидации его последствий, сообщает... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:55
2021-07-07T12:55
2021-07-07T14:02
амурская область
россия
василий орлов (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
юрий трутнев
амурская область
хабаровск
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов поблагодарил спасателей за помощь при прохождении паводка в регионе и ликвидации его последствий, сообщает правительство Приамурья.Группировка Амурского спасательного центра МЧС России 7 июля возвращается в город Хабаровск."От лица всех жителей хочу поблагодарить за качественную работу. Очень хорошая обратная связь. Вы оперативно пришли нам на помощь и с честью трудились сначала на эвакуации населения и возведении дамб, а после – и на восстановлении населенных пунктов. Наша общая заслуга в том, что мы не допустили человеческих жертв, а в ряде населенных пунктов смогли сдержать приход большой воды. Все мероприятия проводились заблаговременно и на высоком уровне. Мы смогли достойно выдержать это испытание", - цитирует правительство Приамурья Орлова.Спасатели из Хабаровска прибыли в Амурскую область 21 июня, они возводили и укрепляли дамбы, эвакуировали население в Архаринском, Благовещенском, Константиновском районах области, после схода воды занимались аварийно-восстановительным работами, помогали населению справиться с последствиями паводка.Всего из Хабаровска в Приамурье прибыли 53 человека, из них 13 человек - военнослужащие срочной службы."Исходя из ситуации, принято решение, что тех сил и средств, которые имеются на территории области, достаточно для дальнейшей ликвидации последствий наводнения, поэтому хабаровские спасатели возвращаются к месту постоянной дислокации. На территории региона продолжают проводить аварийно-спасательные работы спасатели Камчатского и Сибирского спасательных центров МЧС России, всего 200 человек", - уточняет правительство Приамурья.Уровень Амура в этом году в регионе поднимался выше отметки наводнений 1984 и 2013 годов.В результате паводка пострадали одиннадцать районов, оказались подтопленными 975 частных домов, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, пострадало десять мостов и 45 участков автодорог. Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценили в 4 миллиарда рублей.Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил на совещании в Благовещенске, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.
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россия, василий орлов (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), юрий трутнев, амурская область, хабаровск, общество
Глава Приамурья поблагодарил спасателей за помощь в ликвидации паводка
12:55 07.07.2021 (обновлено: 14:02 07.07.2021)
Глава Амурской области Василий Орлов поблагодарил спасателей за помощь в ликвидации паводка
БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 июл – РИА Новости.
Губернатор Амурской области Василий Орлов
поблагодарил спасателей за помощь при прохождении паводка в регионе и ликвидации его последствий, сообщает правительство Приамурья.
Группировка Амурского спасательного центра МЧС России
7 июля возвращается в город Хабаровск
.
"От лица всех жителей хочу поблагодарить за качественную работу. Очень хорошая обратная связь. Вы оперативно пришли нам на помощь и с честью трудились сначала на эвакуации населения и возведении дамб, а после – и на восстановлении населенных пунктов. Наша общая заслуга в том, что мы не допустили человеческих жертв, а в ряде населенных пунктов смогли сдержать приход большой воды. Все мероприятия проводились заблаговременно и на высоком уровне. Мы смогли достойно выдержать это испытание", - цитирует правительство Приамурья Орлова.
Спасатели из Хабаровска прибыли в Амурскую область
21 июня, они возводили и укрепляли дамбы, эвакуировали население в Архаринском, Благовещенском, Константиновском районах области, после схода воды занимались аварийно-восстановительным работами, помогали населению справиться с последствиями паводка.
Всего из Хабаровска в Приамурье прибыли 53 человека, из них 13 человек - военнослужащие срочной службы.
"Исходя из ситуации, принято решение, что тех сил и средств, которые имеются на территории области, достаточно для дальнейшей ликвидации последствий наводнения, поэтому хабаровские спасатели возвращаются к месту постоянной дислокации. На территории региона продолжают проводить аварийно-спасательные работы спасатели Камчатского и Сибирского спасательных центров МЧС России, всего 200 человек", - уточняет правительство Приамурья.
Уровень Амура в этом году в регионе поднимался выше отметки наводнений 1984 и 2013 годов.
В результате паводка пострадали одиннадцать районов, оказались подтопленными 975 частных домов, в которых проживают более 2,5 тысячи человек, пострадало десять мостов и 45 участков автодорог. Ущерб от паводка в Амурской области предварительно оценили в 4 миллиарда рублей.
Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев
сообщил на совещании в Благовещенске
, что МЧС РФ приравняло паводковую ситуацию в Забайкалье и Амурской области к ЧС межрегионального характера и установило федеральный уровень реагирования.