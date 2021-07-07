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СПЧ рекомендовал разработать план мероприятий по обращению с отходами
СПЧ рекомендовал разработать план мероприятий по обращению с отходами - РИА Новости, 07.07.2021
СПЧ рекомендовал разработать план мероприятий по обращению с отходами
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал правительству разработать план мероприятий по обращению с отходами,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:33
2021-07-07T12:33
россия
кемеровская область
общество
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал правительству разработать план мероприятий по обращению с отходами, сообщается на сайте СПЧ. По итогам заседания по теме гражданского участия в обеспечении экобезопасности и сохранении климата СПЧ разработал ряд рекомендаций."Правительству РФ безотлагательно разработать комплексный план мероприятий по реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере обращения с отходами, ... разработать дорожную карту совместных действий органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления и других участников", - говорится в сообщении.Также СПЧ рекомендует правительству внести в документы планирования принципы циркулярной экономики, которые будут устанавливать приоритет предотвращения образования отходов, снижения использования первичных ресурсов, увеличения срока жизни товаров и их повторного использования. Кроме того, для достижения углеродной нейтральности к 2050 году СПЧ рекомендует правительству разработать мероприятия по постепенному отказу от расширения географии добычи ископаемого топлива с введением запрета на разработку новых месторождений угля, нефти и газа.Среди рекомендаций отмечается разработка программы поэтапного отказа от субсидирования ископаемых видов топлива и атомной энергетики с учётом защиты уязвимых слоев населения от возможного повышения тарифов. Кроме того, совет предлагает кабмину обеспечить соблюдение экологических прав граждан в Кемеровской области: ввести полный запрет на передачу сельхозземель для целей по добыче угля, на добычу и погрузку угля в черте населенных пунктов.Правительству рекомендуется разработать план по оборудованию всех полигонов отходов установками для сбора свалочного газа, чтобы использовать его затем в энергетических целях, а также принять меры по уменьшению использования мазута и дизтоплива в местах проживания коренных малочисленных народов."Утвердить обязанность установки квартирных счётчиков тепла во всех новых зданиях; ... установить требование об обязательном проведении энергоаудита не реже одного раза в пять лет для бюджетных учреждений и организаций с потреблением топливно-энергетических ресурсов стоимостью более 10 миллионов рублей в год, а также для организаций, осуществляющих мероприятия за счёт средств бюджетов различных уровней; ... установить ограничения световой рекламы и нормы минимального освещения закрытых на ночь заведений в целях снижения необоснованного расхода электроэнергии", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210706/regoperator-1740041333.html
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россия, кемеровская область, общество
СПЧ рекомендовал разработать план мероприятий по обращению с отходами
12:33 07.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкРабота мусороперерабатывающего завода
Работа мусороперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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СПЧ рекомендовал правительству разработать план мероприятий по обращению с отходами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека рекомендовал правительству разработать план мероприятий по обращению с отходами, сообщается на сайте СПЧ. По итогам заседания по теме гражданского участия в обеспечении экобезопасности и сохранении климата СПЧ разработал ряд рекомендаций.
"Правительству РФ безотлагательно разработать комплексный план мероприятий по реализации приоритетных направлений государственной политики РФ в сфере обращения с отходами, ... разработать дорожную карту совместных действий органов государственной власти РФ, субъектов РФ, органов местного самоуправления и других участников", - говорится в сообщении.
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Также СПЧ рекомендует правительству внести в документы планирования принципы циркулярной экономики, которые будут устанавливать приоритет предотвращения образования отходов, снижения использования первичных ресурсов, увеличения срока жизни товаров и их повторного использования. Кроме того, для достижения углеродной нейтральности к 2050 году СПЧ рекомендует правительству разработать мероприятия по постепенному отказу от расширения географии добычи ископаемого топлива с введением запрета на разработку новых месторождений угля, нефти и газа.
Среди рекомендаций отмечается разработка программы поэтапного отказа от субсидирования ископаемых видов топлива и атомной энергетики с учётом защиты уязвимых слоев населения от возможного повышения тарифов. Кроме того, совет предлагает кабмину обеспечить соблюдение экологических прав граждан в Кемеровской области: ввести полный запрет на передачу сельхозземель для целей по добыче угля, на добычу и погрузку угля в черте населенных пунктов.
Правительству рекомендуется разработать план по оборудованию всех полигонов отходов установками для сбора свалочного газа, чтобы использовать его затем в энергетических целях, а также принять меры по уменьшению использования мазута и дизтоплива в местах проживания коренных малочисленных народов.
"Утвердить обязанность установки квартирных счётчиков тепла во всех новых зданиях; ... установить требование об обязательном проведении энергоаудита не реже одного раза в пять лет для бюджетных учреждений и организаций с потреблением топливно-энергетических ресурсов стоимостью более 10 миллионов рублей в год, а также для организаций, осуществляющих мероприятия за счёт средств бюджетов различных уровней; ... установить ограничения световой рекламы и нормы минимального освещения закрытых на ночь заведений в целях снижения необоснованного расхода электроэнергии", - добавляется в сообщении.
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