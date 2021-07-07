Работник банка назвала главные финансовые ошибки россиян
02:18 07.07.2021 (обновлено: 02:20 07.07.2021)
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЭкран, транслирующий биржевые графики и диаграммы
Банковский работник назвала типичной ошибкой россиян попытки инвестирования без нужных знаний
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Самые типичные и частые финансовые ошибки большинства россиян - розничное инвестировании без необходимых знаний и навыков, отсутствие финансового планирования, а также недостаточное внимание к пенсионным накоплениям, рассказала агентству "Прайм" технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова.
Она советует учиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку.
"Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады. Тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета. Для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами", - обращает внимание эксперт.
По словам Лекановой, важно правильно выбрать банк, которому собираетесь доверить свои деньги. Претендентов нужно изучить по трем критериям: надежность, уровень развития дистанционных сервисов и доходность финансовых инструментов.