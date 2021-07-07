https://ria.ru/20210707/orel-1740194129.html

Датчанина шокировала российская атомная подлодка

Датчанина шокировала российская атомная подлодка - РИА Новости, 07.07.2021

Датчанина шокировала российская атомная подлодка

Жителей Дании удивила российская атомная подводная лодка "Орел", которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T06:42

2021-07-07T06:42

2021-07-07T11:52

россия

дания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579649888_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdbe740d52e885803f5591c8c73d71c.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жителей Дании удивила российская атомная подводная лодка "Орел", которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших — "никогда". "Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось", — отметил датчанин.По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. "Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!" — добавил Кристенсен.При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал телеканалу, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. "Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура", — пояснил он.Датские военные подчеркнули, что проход "Орла" через воды королевства — "не повод для драмы", так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства."Орел" — атомная многоцелевая подводная лодка проекта 949А. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210706/apl-1740156985.html

https://ria.ru/20210622/podlodka-1738081527.html

россия

дания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дания, в мире