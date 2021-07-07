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Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Датчанина шокировала российская атомная подлодка - РИА Новости, 07.07.2021
Датчанина шокировала российская атомная подлодка
Жителей Дании удивила российская атомная подводная лодка "Орел", которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T06:42
2021-07-07T11:52
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дания
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жителей Дании удивила российская атомная подводная лодка "Орел", которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших — "никогда". "Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось", — отметил датчанин.По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. "Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!" — добавил Кристенсен.При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал телеканалу, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. "Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура", — пояснил он.Датские военные подчеркнули, что проход "Орла" через воды королевства — "не повод для драмы", так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства."Орел" — атомная многоцелевая подводная лодка проекта 949А. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210706/apl-1740156985.html
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россия, дания, в мире
Датчанина шокировала российская атомная подлодка
06:42 07.07.2021 (обновлено: 11:52 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАПЛ "Орел"
АПЛ Орел - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк

Датского монтажника удивили размеры российской атомной подлодки "Орел"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Жителей Дании удивила российская атомная подводная лодка "Орел", которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.
Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших — "никогда". "Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось", — отметил датчанин.
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По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем.
"Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!" — добавил Кристенсен.
При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал телеканалу, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. "Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура", — пояснил он.
Датские военные подчеркнули, что проход "Орла" через воды королевства — "не повод для драмы", так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства.
"Орел" — атомная многоцелевая подводная лодка проекта 949А. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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