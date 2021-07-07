https://ria.ru/20210707/oon-1740345238.html

Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити

Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити - РИА Новости, 07.07.2021

Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити

Мексика и США запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости источник в РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:53

2021-07-07T20:53

2021-07-07T21:05

убийство президента гаити

жовенель моиз

совет безопасности оон

гаити

мексика

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568545130_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_13a69c12aa05abf49750c3bbc6eea69e.jpg

ООН, 7 июл - РИА Новости. Мексика и США запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости источник в СБ ООН."Учитывая текущую ситуацию в Гаити, Мексика и Соединенные Штаты просят председательство организовать завтра утром консультации по Гаити", - сказал собеседник агентства.Запрос Мексики и США удовлетворили. Кроме того, проведения заседания хотят Кения, Нигер и Тунис.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.

https://ria.ru/20210707/gaita-1740321519.html

гаити

мексика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство президента гаити, жовенель моиз, совет безопасности оон, гаити, мексика, сша, в мире