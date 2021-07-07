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Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити
Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити - РИА Новости, 07.07.2021
Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити
Мексика и США запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости источник в РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T20:53
2021-07-07T21:05
убийство президента гаити
жовенель моиз
совет безопасности оон
гаити
мексика
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в мире
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ООН, 7 июл - РИА Новости. Мексика и США запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости источник в СБ ООН."Учитывая текущую ситуацию в Гаити, Мексика и Соединенные Штаты просят председательство организовать завтра утром консультации по Гаити", - сказал собеседник агентства.Запрос Мексики и США удовлетворили. Кроме того, проведения заседания хотят Кения, Нигер и Тунис.Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
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убийство президента гаити, жовенель моиз, совет безопасности оон, гаити, мексика, сша, в мире
Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити
20:53 07.07.2021 (обновлено: 21:05 07.07.2021)
 
© AP Photo / Mary AltafferЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer

Мексика и США запросили заседание Совбеза ООН по Гаити

Читать ria.ru в
ООН, 7 июл - РИА Новости. Мексика и США запросили проведения в четверг заседания СБ ООН по ситуации в Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза, заявил РИА Новости источник в СБ ООН.
"Учитывая текущую ситуацию в Гаити, Мексика и Соединенные Штаты просят председательство организовать завтра утром консультации по Гаити", - сказал собеседник агентства.
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
Вчера, 18:16
Стали известны подробности убийства президента Гаити
Запрос Мексики и США удовлетворили. Кроме того, проведения заседания хотят Кения, Нигер и Тунис.
Президент Гаити получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на среду.
Моиз занял пост президента Гаити 7 февраля 2017 года. Согласно конституции, если президент становится неспособен исполнять обязанности уже после четвертого года правления, временного главу государства избирает парламент. В этом случае он должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как президент прекратил выполнять свои обязанности. Временный президент занимает этот пост до истечения оставшегося срока пятилетнего мандата.
До выборов временного президента руководство страной осуществляет совет министров во главе с премьером.
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизСовет Безопасности ООНГаитиМексикаСШАВ мире
 
 
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