https://ria.ru/20210707/omsk-1740260258.html

Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске

Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске - РИА Новости, 07.07.2021

Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области принять меры, чтобы сократить сроки ликвидации несанкционированных свалок в городе,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:05

2021-07-07T14:05

2021-07-07T14:13

россия

омск

владимир путин

омская область

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области принять меры, чтобы сократить сроки ликвидации несанкционированных свалок в городе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Омской области принять меры, направленные на сокращение сроков реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах города Омска, предусмотренных национальным проектом "Экология", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2021 года.

https://ria.ru/20210630/svalka-1739292917.html

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россия, омск, владимир путин, омская область, общество