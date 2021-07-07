https://ria.ru/20210707/omsk-1740260258.html
Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске
Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске - РИА Новости, 07.07.2021
Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске
Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области принять меры, чтобы сократить сроки ликвидации несанкционированных свалок в городе,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:05
2021-07-07T14:05
2021-07-07T14:13
россия
омск
владимир путин
омская область
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям Омской области принять меры, чтобы сократить сроки ликвидации несанкционированных свалок в городе, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с правительством Омской области принять меры, направленные на сокращение сроков реализации мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах города Омска, предусмотренных национальным проектом "Экология", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2021 года.
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россия, омск, владимир путин, омская область, общество
Путин поручил ускорить ликвидацию несанкционированных свалок в Омске
14:05 07.07.2021 (обновлено: 14:13 07.07.2021)
Путин поручил принять меры, чтобы сократить сроки ликвидации несанкционированных свалок в Омске