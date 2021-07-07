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В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей

В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2021

В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей

Неизвестные ограбили водителя Mercedes в Москве на 32 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:19

2021-07-07T11:19

2021-07-07T11:19

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гумвд

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные ограбили водителя Mercedes в Москве на 32 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.По информации пресс-службы, вечером 6 июля на Ленинском проспекте неизвестные в медицинских масках разбили водительское стекло Mercedes, распылили в салон неустановленную жидкость из баллончика и похитили сумку - в ней находились деньги пострадавшего. После злоумышленники скрылись."Материальный ущерб составил 32 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - отмечается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, москва, происшествия