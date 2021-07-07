https://ria.ru/20210707/ograblenie-1740225083.html
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2021
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей
Неизвестные ограбили водителя Mercedes в Москве на 32 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:19
2021-07-07T11:19
2021-07-07T11:19
россия
гумвд
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Неизвестные ограбили водителя Mercedes в Москве на 32 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.По информации пресс-службы, вечером 6 июля на Ленинском проспекте неизвестные в медицинских масках разбили водительское стекло Mercedes, распылили в салон неустановленную жидкость из баллончика и похитили сумку - в ней находились деньги пострадавшего. После злоумышленники скрылись."Материальный ущерб составил 32 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210305/kvartira-1600108729.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, гумвд, москва, происшествия
В Москве водителя Mercedes ограбили на 32 миллиона рублей
Неизвестные ограбили водителя Mercedes в Москве на 32 миллиона рублей