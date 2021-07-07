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В ЛНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 07.07.2021
В ЛНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны украинских силовиков
Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:07
2021-07-07T09:07
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
луганская народная республика
украина
в мире
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики со 2 июля не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки 6 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики во вторник вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок и Золотое-5 из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
https://ria.ru/20210706/lnr-1740144939.html
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, украина, в мире
В ЛНР заявили о возобновлении обстрелов со стороны украинских силовиков
09:07 07.07.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir

В ЛНР заявили, что украинские силовики возобновили обстрелы после четырех дней тишины

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что украинские силовики со 2 июля не открывали огонь по территории республики.
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"За истекшие сутки 6 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал представитель ЛНР.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, украинские силовики во вторник вели огонь по подконтрольным ЛНР населенным пунктам Желобок и Золотое-5 из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.
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