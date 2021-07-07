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Толстой не видит пользы для России от участия в ПА ОБСЕ
Толстой не видит пользы для России от участия в ПА ОБСЕ - РИА Новости, 07.07.2021
Толстой не видит пользы для России от участия в ПА ОБСЕ
В данный момент пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ для России нет, неплохо было бы взять паузу, заявил глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:04
2021-07-07T11:24
россия
обсе
петр толстой
в мире
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В данный момент пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ для России нет, неплохо было бы взять паузу, заявил глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.Ранее Толстой покинул зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи."Дело в том, что политическое решение по поводу внешней политики принимает президент РФ. Мое личное мнение: сейчас, в данный момент пользы от участия в этой организации для России нет… Думаю, взять какую-то паузу было бы нам неплохо", - сказал Толстой в эфире youtube-программы "Соловьёв LIVE", добавив, что ПА ОБСЕ пренебрегает международным правом в "угоду нормам и правилам, которые они сами диктуют".Кроме того, политик затронул тему членских взносов в организацию. Толстой отметил, что эти взносы зависят от территорий и количества населения стран, которые входят в ассамблею: Россия платит в 20 раз больше Украины, в 15 раз больше Чехии и в 26 раз больше любой из прибалтийских стран."По большому счету - да", - также сказал политик в ответ на вопрос платит ли РФ "деньги, чтобы присутствовать в абсолютно омерзительной русофобской вакханалии"."За последние пять лет из 40 вопросов, которые касались России, тех с которыми можно работать было, наверное, два или три. Вот такая пропорция. КПД крайне невысокий. Может быть, тратить народные деньги на это и не стоило бы. Лучше их использовать внутри страны, чтобы помочь тем, кому сейчас тяжело", - пояснил Толстой свою позицию.
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россия, обсе, петр толстой, в мире
Толстой не видит пользы для России от участия в ПА ОБСЕ
11:04 07.07.2021 (обновлено: 11:24 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не видит пользы для России от участия в ПА ОБСЕ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. В данный момент пользы от участия в Парламентской ассамблее ОБСЕ для России нет, неплохо было бы взять паузу, заявил глава делегации РФ в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Ранее Толстой покинул зал Парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием при недостаточном количестве голосов решений относительно России и Белоруссии. Текущая сессия ПА ОБСЕ проходит в гибридном режиме, часть участников работают по видеосвязи.
"Дело в том, что политическое решение по поводу внешней политики принимает президент РФ. Мое личное мнение: сейчас, в данный момент пользы от участия в этой организации для России нет… Думаю, взять какую-то паузу было бы нам неплохо", - сказал Толстой в эфире youtube-программы "Соловьёв LIVE", добавив, что ПА ОБСЕ пренебрегает международным правом в "угоду нормам и правилам, которые они сами диктуют".
Кроме того, политик затронул тему членских взносов в организацию. Толстой отметил, что эти взносы зависят от территорий и количества населения стран, которые входят в ассамблею: Россия платит в 20 раз больше Украины, в 15 раз больше Чехии и в 26 раз больше любой из прибалтийских стран.
На открытии осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Женеве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
01:17
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
"По большому счету - да", - также сказал политик в ответ на вопрос платит ли РФ "деньги, чтобы присутствовать в абсолютно омерзительной русофобской вакханалии".
"За последние пять лет из 40 вопросов, которые касались России, тех с которыми можно работать было, наверное, два или три. Вот такая пропорция. КПД крайне невысокий. Может быть, тратить народные деньги на это и не стоило бы. Лучше их использовать внутри страны, чтобы помочь тем, кому сейчас тяжело", - пояснил Толстой свою позицию.
 
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