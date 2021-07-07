https://ria.ru/20210707/nota-1740305140.html
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии - РИА Новости, 07.07.2021
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии
Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Белоруссии и вручило ноту о сокращении дипломатического присутствия Белоруссии в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:19
2021-07-07T17:19
2021-07-07T17:38
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Белоруссии и вручило ноту о сокращении дипломатического присутствия Белоруссии в стране, сообщает МИД Литвы."Седьмого июля министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, в которой сообщалось о сокращении дипломатического присутствия Беларуси в стране в ответ на постоянные, систематические и недружественные действия Беларуси", - говорится в сообщении на сайте министерства.Отмечается, что в соответствии с решением правительства Литвы, дипломатический персонал посольства Белоруссии в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника, который будет выполнять консульские функции, к полуночи 12 июля 2021 года. Для выполнения административно-технических функций в посольстве должно остаться не более трех сотрудников.Кроме того, МИД Литвы выразил белорусскому представителю "протест в связи с продолжающимися нарушениями прав и свобод человека, репрессиями в отношении гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных и других незаконно удерживаемых лиц, а также к прекращению потоков нелегальной миграции через белорусско-литовскую государственную границу"."Литва приняла это решение в ответ на недружественные действия белорусских властей. Шестого июля официальный Минск принял решение сократить дипломатическое присутствие Литвы в Беларуси до минимума", - добавляется в сообщении.Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Белоруссия после решения сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы оставляет в посольстве этой страны одного консула и трех административно-технических сотрудников. Ранее МИД республики заявил, что решено сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы до отмены ею недружественных инициатив. Это произошло после того, как в Литве получил дипломатический статус офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что такие действия Вильнюса продолжают серию "нелепых и откровенно враждебных шагов" в отношении Минска.
https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html
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светлана тихановская, мид литвы, минск, вильнюс, белоруссия, литва, в мире
МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах Белоруссии
17:19 07.07.2021 (обновлено: 17:38 07.07.2021)
МИД Литвы вручил ноту о сокращении дипприсутствия временному поверенному в делах Белоруссии
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Министерство иностранных дел Литвы
вызвало временного поверенного в делах Белоруссии
и вручило ноту о сокращении дипломатического присутствия Белоруссии в стране, сообщает МИД Литвы
.
"Седьмого июля министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, в которой сообщалось о сокращении дипломатического присутствия Беларуси в стране в ответ на постоянные, систематические и недружественные действия Беларуси", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отмечается, что в соответствии с решением правительства Литвы, дипломатический персонал посольства Белоруссии в Литве должен быть сокращен до одного сотрудника, который будет выполнять консульские функции, к полуночи 12 июля 2021 года. Для выполнения административно-технических функций в посольстве должно остаться не более трех сотрудников.
Кроме того, МИД Литвы выразил белорусскому представителю "протест в связи с продолжающимися нарушениями прав и свобод человека, репрессиями в отношении гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных и других незаконно удерживаемых лиц, а также к прекращению потоков нелегальной миграции через белорусско-литовскую государственную границу".
"Литва приняла это решение в ответ на недружественные действия белорусских властей. Шестого июля официальный Минск принял решение сократить дипломатическое присутствие Литвы в Беларуси до минимума", - добавляется в сообщении.
Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что Белоруссия после решения сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы оставляет в посольстве этой страны одного консула и трех административно-технических сотрудников. Ранее МИД республики заявил, что решено сократить до минимума дипломатическое представительство Литвы до отмены ею недружественных инициатив. Это произошло после того, как в Литве получил дипломатический статус офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской
. Внешнеполитическое ведомство Белоруссии заявило, что такие действия Вильнюса
продолжают серию "нелепых и откровенно враждебных шагов" в отношении Минска
.