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Прокуратура попросила признать зверства нацистов в годы войны геноцидом
Прокуратура попросила признать зверства нацистов в годы войны геноцидом - РИА Новости, 07.07.2021
Прокуратура попросила признать зверства нацистов в годы войны геноцидом
Прокуратура Псковской области направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:32
2021-07-07T13:18
жестяная горка
россия
псковский областной суд
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Псковской области направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала Генпрокуратура.Отмечается, что были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы.Там, как говорится в сообщении, немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые возглавляли люди из числа офицерского состава немецкого происхождения. В качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР. "В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы", — добавили в ведомстве.Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо — более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.Изложенные факты подтверждаются свидетельствами очевидцев, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей. Приговоры судов также установили и подтвердили факты убийств мирных советских граждан и военнопленных.В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом — по факту расправ в Жестяной Горке. По определению органа власти, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
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жестяная горка, россия, псковский областной суд, генеральная прокуратура рф, псковская область, новгородская область, общество
Прокуратура попросила признать зверства нацистов в годы войны геноцидом
10:32 07.07.2021 (обновлено: 13:18 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Светлана БаеваПсков, Россия начинается здесь
Псков, Россия начинается здесь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Светлана Баева

Прокуратура Псковской области попросила признать зверства нацистов в годы войны геноцидом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Прокуратура Псковской области направила в суд заявление о признании геноцидом преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом рассказала Генпрокуратура.
Отмечается, что были изучены материалы по факту обнаружения в районе деревень Моглино и Глоты Псковского района, на территории базы отдыха "Раздолье" в Пскове и в лесном массиве, между улицами Луговая и Пограничная, массового захоронения мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны, а также архивные документы.
Там, как говорится в сообщении, немецко-фашистские захватчики сформировали карательные батальоны, которые возглавляли люди из числа офицерского состава немецкого происхождения. В качестве исполнителей в него также вошли выходцы из Эстонской ССР.
"В 1941-1944 годах они систематически расстреливали мирных граждан, а также военнопленных Красной армии, производили незаконные аресты советских граждан, в ходе которых применяли пытки и истязания, после чего арестованных убивали, а тела сбрасывали в ямы", — добавили в ведомстве.
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Подчеркивается, что на территории нынешней Псковской области за период временной оккупации немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками расстреляно более 42,5 тысячи мирных советских граждан, повешено 776, умерли после истязаний и пыток и сожжены заживо — более 7,6 тысячи, погибли более 329,4 тысячи советских военнопленных.
Изложенные факты подтверждаются свидетельствами очевидцев, протоколами осмотра мест расстрела мирных жителей. Приговоры судов также установили и подтвердили факты убийств мирных советских граждан и военнопленных.

"Вместе с тем не все непосредственные исполнители данных преступлений и содействовавшие им нацистские преступники были установлены и осуждены за совершение преступления", — подчеркнули в ведомстве

В октябре 2020 года Солецкий суд Новгородской области впервые в истории российского судопроизводства признал массовые убийства советских граждан во времена Великой Отечественной войны геноцидом — по факту расправ в Жестяной Горке. По определению органа власти, они были частью плана Германии по освобождению территорий от мирного населения и их последующей колонизации.
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Жестяная ГоркаРоссияПсковский областной судГенеральная прокуратура РФПсковская областьНовгородская областьОбщество
 
 
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