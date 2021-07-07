https://ria.ru/20210707/nato-1740345116.html

В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс

В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс - РИА Новости, 07.07.2021

В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс

Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО, заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T20:53

2021-07-07T20:53

2021-07-07T21:56

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

джеймс аппатурай

украина

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО, заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.Аппатурай уточнил, что реформы важны, однако выполнения поставленных условий недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев ждет приглашения в НАТО и не намерен просить об этом. По его словам, Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". Он добавил, что в отношениях с НАТО Киев выбрал политику желанного гостя. При этом на саммите в Брюсселе лидеры Североатлантического альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение, но не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210702/nato-1739664607.html

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верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, джеймс аппатурай, украина, в мире