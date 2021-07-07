В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс
20:53 07.07.2021 (обновлено: 21:56 07.07.2021)
В НАТО резко ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Реформы не гарантируют Украине вступление в НАТО, заявил специальный представитель генсека альянса Джеймс Аппатурай.
"Это так не работает. Нет четких критериев, после выполнения которых предоставляется членство, потому что это политические решения, а не чисто технические критерии", — сказал он на пресс-конференции в Вильнюсе.
Аппатурай уточнил, что реформы важны, однако выполнения поставленных условий недостаточно: не только Украина должна быть готова к членству в альянсе, но и НАТО — к расширению.
Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев ждет приглашения в НАТО и не намерен просить об этом. По его словам, Украина заслуживает быть полноправным членом альянса "среди мощных стран". Он добавил, что в отношениях с НАТО Киев выбрал политику желанного гостя. При этом на саммите в Брюсселе лидеры Североатлантического альянса поддержали право Украины и Грузии на присоединение, но не назвали сроков возможного вступления этих государств в военный блок.
Верховная рада в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса украинского государства. В июне 2016-го вступление в НАТО сделали целью внешней политики страны. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее подчеркивал, что для вступления в альянс Киеву потребуется достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.