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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210707/muzei-1740207828.html
Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов
Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021
Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов
Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи Москвы со среды ввели у себя систему QR-кодов, сообщается на сайтах столичных музеев. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:58
2021-07-07T10:42
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи Москвы со среды ввели у себя систему QR-кодов, сообщается на сайтах столичных музеев.Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему.В среду объявление о создании свободной от коронавируса территории появилось на сайте музея-заповедника "Царицыно"."Царицыно " становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", - говорится на сайте музея.Также используют QR-коды со среды в музее-усадьбе Кусково, он нужен для входа во Дворец и павильоны, а также в Музее космонавтики.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов
09:58 07.07.2021 (обновлено: 10:42 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Усадьба Царицыно и несколько других московских музеев ввели систему QR-кодов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи Москвы со среды ввели у себя систему QR-кодов, сообщается на сайтах столичных музеев.
Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему.
В среду объявление о создании свободной от коронавируса территории появилось на сайте музея-заповедника "Царицыно".
"Царицыно " становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", - говорится на сайте музея.
Также используют QR-коды со среды в музее-усадьбе Кусково, он нужен для входа во Дворец и павильоны, а также в Музее космонавтики.
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