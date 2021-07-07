https://ria.ru/20210707/muzei-1740207828.html

Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов

Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021

Несколько московских музеев ввели систему QR-кодов

Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи Москвы со среды ввели у себя систему QR-кодов, сообщается на сайтах столичных музеев. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:58

2021-07-07T09:58

2021-07-07T10:42

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Музей-усадьба Царицыно и некоторые другие музеи Москвы со среды ввели у себя систему QR-кодов, сообщается на сайтах столичных музеев.Система доступа по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от коронавируса или то, что человек переболел за последние полгода или имеет отрицательный ПЦР-тест, ранее заработала в Москве в заведениях общепита. Также власти Москвы рекомендовали учреждениям культуры тоже попробовать ввести у себя такую систему.В среду объявление о создании свободной от коронавируса территории появилось на сайте музея-заповедника "Царицыно"."Царицыно " становится COVID-free. С 7 июля для входа в музей необходим QR-код о вакцинации или справка о ПЦР-тесте. Билеты по-прежнему продаются только онлайн", - говорится на сайте музея.Также используют QR-коды со среды в музее-усадьбе Кусково, он нужен для входа во Дворец и павильоны, а также в Музее космонавтики.

https://ria.ru/20210706/mfts-1740124406.html

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2021

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