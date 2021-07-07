https://ria.ru/20210707/musor-1740330243.html

Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС

Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС - РИА Новости, 07.07.2021

Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС

Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T19:01

2021-07-07T19:01

2021-07-07T19:01

наука

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Российские средства продолжают отслеживать космический мусор, который сблизится с МКС в четверг. По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.Сближение прогнозируется в 16.16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров, сообщает госкорпорация.Ранее, по данным российских средств наблюдения, объект должен был пройти от МКС на расстоянии 4,584 километра.

https://ria.ru/20210705/mks-1739941330.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос