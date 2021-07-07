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Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС
Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС - РИА Новости, 07.07.2021
Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС
Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:01
2021-07-07T19:01
2021-07-07T19:01
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Российские средства продолжают отслеживать космический мусор, который сблизится с МКС в четверг. По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.Сближение прогнозируется в 16.16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров, сообщает госкорпорация.Ранее, по данным российских средств наблюдения, объект должен был пройти от МКС на расстоянии 4,584 километра.
https://ria.ru/20210705/mks-1739941330.html
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС
Угрожающий МКС космический мусор пройдет в три раза ближе к станции, чем предполагалось