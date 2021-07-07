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Наука
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Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС
Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС - РИА Новости, 07.07.2021
Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС
Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса". РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T19:01
2021-07-07T19:01
наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса"."Российские средства продолжают отслеживать космический мусор, который сблизится с МКС в четверг. По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.Сближение прогнозируется в 16.16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров, сообщает госкорпорация.Ранее, по данным российских средств наблюдения, объект должен был пройти от МКС на расстоянии 4,584 километра.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос
Роскосмос пересмотрел угрозу от космического мусора для МКС
19:01 07.07.2021
 
© NASA / RoscosmosМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© NASA / Roscosmos

Угрожающий МКС космический мусор пройдет в три раза ближе к станции, чем предполагалось

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Космический мусор пройдет 8 июля в три раза ближе к МКС, чем предполагалось ранее, сообщается на сайте "Роскосмоса".
"Российские средства продолжают отслеживать космический мусор, который сблизится с МКС в четверг. По новым данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве в четверг, 8 июля, в полутора километрах от Международной космической станции пролетит объект, относящийся к категории космического мусора", - говорится в сообщении.
Сближение прогнозируется в 16.16 по московскому времени. Минимальное расстояние между станцией и объектом составит 1500 метров, сообщает госкорпорация.
Ранее, по данным российских средств наблюдения, объект должен был пройти от МКС на расстоянии 4,584 километра.
Модуль Наука российского сегмента Международной космической станции перед отправкой на космодром Байконур - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 15:01Хочу стать космонавтом
Источник сообщил о переносе запуска российского модуля "Наука" к МКС
 
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