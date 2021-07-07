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Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021
Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:30
2021-07-07T08:30
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
виктор евтухов
москва
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Известия"."Нет, не обсуждает, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Одно дело - ограничение в ресторанах, совершенно другое - в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, - достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей".На вопрос о возможности введения QR-кодов в непродуктовой торговле Евтухов сказал: "У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется".С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно несколькими путями: в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.Инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr; едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус"; регистратуре или инфомате городской поликлиники.Евтухов также сообщил, что во вторник на совещании с московскими властями, торговлей и общепитом обсуждались проблемы, возникающие у бизнеса в связи с вакцинацией сотрудников.В Москве введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Не менее 60% сотрудников общепита, торговли, услуг, транспорта до 15 июля должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.
https://ria.ru/20210706/mfts-1740124406.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), виктор евтухов, москва, общество
Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов
08:30 07.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Известия".
"Нет, не обсуждает, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Одно дело - ограничение в ресторанах, совершенно другое - в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, - достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей".
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На вопрос о возможности введения QR-кодов в непродуктовой торговле Евтухов сказал: "У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется".
С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно несколькими путями: в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.Инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr; едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус"; регистратуре или инфомате городской поликлиники.
Евтухов также сообщил, что во вторник на совещании с московскими властями, торговлей и общепитом обсуждались проблемы, возникающие у бизнеса в связи с вакцинацией сотрудников.

"Дело в том, что многие крупные ретейлеры имеют договоры с частными медицинскими организациями, их бригады приезжают и вакцинируют работников на местах. Временно в эти организации не поставляли вакцину. Но сейчас этот вопрос оперативно решен. Вакцина будет поставляться. Плюс к этому для торговли и общепита власти выделят отдельные временные слоты в государственных поликлиниках, чтобы работники смогли приехать и сделать прививки без очереди", - рассказал он.

В Москве введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Не менее 60% сотрудников общепита, торговли, услуг, транспорта до 15 июля должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховМоскваОбщество
 
 
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