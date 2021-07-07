https://ria.ru/20210707/moskva-1740198442.html

Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов

Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов - РИА Новости, 07.07.2021

Минпромторг не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов

Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T08:30

2021-07-07T08:30

2021-07-07T08:30

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

виктор евтухов

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Минпромторг России не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом, заявил замглавы министерства Виктор Евтухов в интервью газете "Известия"."Нет, не обсуждает, - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. - Одно дело - ограничение в ресторанах, совершенно другое - в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, - достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей".На вопрос о возможности введения QR-кодов в непродуктовой торговле Евтухов сказал: "У меня есть большая надежда, что с учетом темпов вакцинации и выработки коллективного иммунитета такое решение принимать не придется".С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который подтверждает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно несколькими путями: в электронной медицинской карте в мобильном приложении ЕМИАС.Инфо или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr; едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус"; регистратуре или инфомате городской поликлиники.Евтухов также сообщил, что во вторник на совещании с московскими властями, торговлей и общепитом обсуждались проблемы, возникающие у бизнеса в связи с вакцинацией сотрудников.В Москве введена обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан. Не менее 60% сотрудников общепита, торговли, услуг, транспорта до 15 июля должны привиться первым компонентом или однокомпонентной вакциной.

https://ria.ru/20210706/mfts-1740124406.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/restoran-1739978332.html

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