https://ria.ru/20210707/moshenniki-1740299948.html

Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников

Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников - РИА Новости, 07.07.2021

Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников

Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов выросло на 60 процентов за месяц, в июне специалисты выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:44

2021-07-07T17:44

2021-07-07T18:13

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов выросло на 60 процентов за месяц, в июне специалисты выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в социальных сетях, сообщает Настоящийбилет.рф."‎Мы заметили, что активность мошенников растет с начала года. В апреле сервис выявил около ста поддельных сайтов и профилей в соцсетях, — говорит Янис Дзенис, PR-директор "Авиасейлс". — В мае эта цифра почти удвоилась — мы обнаружили 191 поддельный ресурс. Из июньского отчета очевидно, что попыток обмана становится больше"."Защитить себя от аферистов поможет внимательность и здравый смысл. Знакомые сайты проверяйте на правильность написания адреса. Мошенники часто создают двойники с ошибками в названии, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Если вы покупаете билеты на новом сайте, прочитайте отзывы о нем, а сам ресурс проверьте в сервисе Настоящийбилет.рф. Если вы столкнулись с псевдосотрудником тревел-компании в социальных сетях, не спешите верить в корпоративные скидки и переводить деньги. Напишите в службу поддержки этой компании. Настоящие сотрудники проверят аккаунт и, скорее всего, он окажется мошенническим", — комментирует Руслан Кривулин, CEO BrandSecurity.По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, лучше всего не переходить по ссылкам из писем и сообщений (например, с обещанием горячей путевки и больших скидок) и пользоваться проверенными сервисами, адреса которых вы сохраняете в закладках или вводите вручную."При оплате убедитесь, что вы не переводите средства физическому лицу (с карты на карту или электронный кошелек), а также используйте для покупок в Сети отдельную виртуальную карту, чтобы минимизировать возможный ущерб от действий мошенников", — советует он.

https://ria.ru/20210625/turtsiya-1738581619.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон куканов, туризм, роскачество, туристы, авиабилеты, новости - туризм