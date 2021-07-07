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Туризм
https://ria.ru/20210707/moshenniki-1740299948.html
Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников
Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников - РИА Новости, 07.07.2021
Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников
Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов выросло на 60 процентов за месяц, в июне специалисты выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:44
2021-07-07T18:13
туризм
антон куканов
туризм
роскачество
туристы
авиабилеты
новости - туризм
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов выросло на 60 процентов за месяц, в июне специалисты выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в социальных сетях, сообщает Настоящийбилет.рф."‎Мы заметили, что активность мошенников растет с начала года. В апреле сервис выявил около ста поддельных сайтов и профилей в соцсетях, — говорит Янис Дзенис, PR-директор "Авиасейлс". — В мае эта цифра почти удвоилась — мы обнаружили 191 поддельный ресурс. Из июньского отчета очевидно, что попыток обмана становится больше"."Защитить себя от аферистов поможет внимательность и здравый смысл. Знакомые сайты проверяйте на правильность написания адреса. Мошенники часто создают двойники с ошибками в названии, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Если вы покупаете билеты на новом сайте, прочитайте отзывы о нем, а сам ресурс проверьте в сервисе Настоящийбилет.рф. Если вы столкнулись с псевдосотрудником тревел-компании в социальных сетях, не спешите верить в корпоративные скидки и переводить деньги. Напишите в службу поддержки этой компании. Настоящие сотрудники проверят аккаунт и, скорее всего, он окажется мошенническим", — комментирует Руслан Кривулин, CEO BrandSecurity.По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, лучше всего не переходить по ссылкам из писем и сообщений (например, с обещанием горячей путевки и больших скидок) и пользоваться проверенными сервисами, адреса которых вы сохраняете в закладках или вводите вручную."При оплате убедитесь, что вы не переводите средства физическому лицу (с карты на карту или электронный кошелек), а также используйте для покупок в Сети отдельную виртуальную карту, чтобы минимизировать возможный ущерб от действий мошенников", — советует он.
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60
антон куканов, туризм, роскачество, туристы, авиабилеты, новости - туризм

Эксперты рассказали, что в Сети растет активность билетных мошенников

17:44 07.07.2021 (обновлено: 18:13 07.07.2021)
 
© Pixabay / PexelsДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© Pixabay / Pexels
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Количество мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов выросло на 60 процентов за месяц, в июне специалисты выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в социальных сетях, сообщает Настоящийбилет.рф.
"‎Мы заметили, что активность мошенников растет с начала года. В апреле сервис выявил около ста поддельных сайтов и профилей в соцсетях, — говорит Янис Дзенис, PR-директор "Авиасейлс". — В мае эта цифра почти удвоилась — мы обнаружили 191 поддельный ресурс. Из июньского отчета очевидно, что попыток обмана становится больше".
"Защитить себя от аферистов поможет внимательность и здравый смысл. Знакомые сайты проверяйте на правильность написания адреса. Мошенники часто создают двойники с ошибками в названии, чтобы ввести пользователей в заблуждение. Если вы покупаете билеты на новом сайте, прочитайте отзывы о нем, а сам ресурс проверьте в сервисе Настоящийбилет.рф. Если вы столкнулись с псевдосотрудником тревел-компании в социальных сетях, не спешите верить в корпоративные скидки и переводить деньги. Напишите в службу поддержки этой компании. Настоящие сотрудники проверят аккаунт и, скорее всего, он окажется мошенническим", — комментирует Руслан Кривулин, CEO BrandSecurity.
По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова, лучше всего не переходить по ссылкам из писем и сообщений (например, с обещанием горячей путевки и больших скидок) и пользоваться проверенными сервисами, адреса которых вы сохраняете в закладках или вводите вручную.
"При оплате убедитесь, что вы не переводите средства физическому лицу (с карты на карту или электронный кошелек), а также используйте для покупок в Сети отдельную виртуальную карту, чтобы минимизировать возможный ущерб от действий мошенников", — советует он.
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ТуризмАнтон КукановТуризмРоскачествотуристыавиабилетыНовости - Туризм
 
 
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