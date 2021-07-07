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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210707/morgenshtern-1740279434.html
Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф - РИА Новости, 07.07.2021
Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
Оштрафованный на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков рэп-исполнитель Моргенштерн не намерен мириться с решением Мосгорсуда, утвердившим приговор,... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:36
2021-07-07T16:24
новости культуры
шоубиз
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сергей жорин
москва
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МОСКВА, 7 июл —РИА Новости. Оштрафованный на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков рэп-исполнитель Моргенштерн не намерен мириться с решением Мосгорсуда, утвердившим приговор, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин."Мы будем обжаловать, тем более что есть прогресс… Сегодня суд апелляционной инстанции часть документов в виде доказательной базы все-таки приобщил к материалам дела. То есть уже из десяти ходатайств хотя бы одно было удовлетворено. Это вселяет надежду на то, что, когда дойдем до Верховного суда, дело будет рассмотрено по закону", — сказал защитник.В начале июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна, в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств.Как отмечал юрист, претензии полиции связаны с текстами треков "Розовое вино 2" и "Family". По словам Жорина, в рамках дела провели несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.При этом сам Моргенштерн заявлял, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение запрещенных веществ рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Штраф обжаловали, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства", а все ходатайства отклонили.
https://ria.ru/20210702/morgenshtern-1739610824.html
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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), сергей жорин, москва, происшествия
Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
15:36 07.07.2021 (обновлено: 16:24 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Рэпер Моргенштерн готов оспаривать штраф за пропаганду наркотиков вплоть до Верховного суда

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл —РИА Новости. Оштрафованный на 100 тысяч рублей по делу о пропаганде наркотиков рэп-исполнитель Моргенштерн не намерен мириться с решением Мосгорсуда, утвердившим приговор, заявил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"Мы будем обжаловать, тем более что есть прогресс… Сегодня суд апелляционной инстанции часть документов в виде доказательной базы все-таки приобщил к материалам дела. То есть уже из десяти ходатайств хотя бы одно было удовлетворено. Это вселяет надежду на то, что, когда дойдем до Верховного суда, дело будет рассмотрено по закону", — сказал защитник.
Премия Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля, 15:12Шоубиз
Суд в Киеве открыл дело по иску Моргенштерна к СБУ
В начале июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал Моргенштерна, в песнях и клипах которого усмотрел пропаганду наркотических средств.
Как отмечал юрист, претензии полиции связаны с текстами треков "Розовое вино 2" и "Family". По словам Жорина, в рамках дела провели несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат. Однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.
При этом сам Моргенштерн заявлял, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант — недавно отбывший срок за хранение запрещенных веществ рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Штраф обжаловали, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства", а все ходатайства отклонили.
Моргенштерн в суде - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
28 июня, 16:35Шоубиз
Сергей Жорин рассказал о происшествии перед судом над Моргенштерном
 
ШоубизНовости культурыМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Сергей ЖоринМоскваПроисшествия
 
 
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