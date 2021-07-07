https://ria.ru/20210707/morgenshtern-1740264669.html
Мосгорсуд признал штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков законным
Мосгорсуд признал штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков законным - РИА Новости, 07.07.2021
Мосгорсуд признал штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков законным
Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:27
2021-07-07T14:27
2021-07-07T14:40
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде."Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А.Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).Штраф был обжалован, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".
https://ria.ru/20210629/morgenshtern-1739019630.html
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РИА Новости
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новости культуры, моргенштерн (алишер моргенштерн), московский городской суд, москва, происшествия
Мосгорсуд признал штраф Моргенштерну за пропаганду наркотиков законным
14:27 07.07.2021 (обновлено: 14:40 07.07.2021)
Мосгорсуд признал штраф Моргенштерну в сто тысяч рублей за пропаганду наркотиков законным
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей рэп-исполнителю Моргенштерну по делу о пропаганде наркотиков, сообщили РИА Новости в суде.
"Московский городской суд
рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы
по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А.Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.
Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.
При этом сам Моргенштерн
заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).
Штраф был обжалован, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".