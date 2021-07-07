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Корабль ВМС Испании вошел в Черное море
Корабль ВМС Испании вошел в Черное море - РИА Новости, 07.07.2021
Корабль ВМС Испании вошел в Черное море
В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:41
2021-07-07T12:59
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сша
черное море
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России.Отмечается, что судно присоединится к учениям Sea Breeze.До 10 июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.
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нато, безопасность, россия, сша, черное море, испания
Корабль ВМС Испании вошел в Черное море
11:41 07.07.2021 (обновлено: 12:59 07.07.2021)
 
CC BY-SA 3.0 / Diego Quevedo Carmona / Патрульный корабль ВМС Испании
Патрульный корабль ВМС Испании - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
CC BY-SA 3.0 / Diego Quevedo Carmona /

Патрульный корабль ВМС Испании вошел в Черное море

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями патрульного корабля "Райо" ВМС Испании", — добавили в ведомстве.
Отмечается, что судно присоединится к учениям Sea Breeze.
До 10 июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО.
Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.
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