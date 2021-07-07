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Корабль ВМС Испании вошел в Черное море
Корабль ВМС Испании вошел в Черное море - РИА Новости, 07.07.2021
Корабль ВМС Испании вошел в Черное море
В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:41
2021-07-07T11:41
2021-07-07T12:59
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России.Отмечается, что судно присоединится к учениям Sea Breeze.До 10 июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210706/provokatsii-1740119031.html
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нато, безопасность, россия, сша, черное море, испания
Корабль ВМС Испании вошел в Черное море
11:41 07.07.2021 (обновлено: 12:59 07.07.2021)
Патрульный корабль ВМС Испании вошел в Черное море