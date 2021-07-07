https://ria.ru/20210707/more-1740230030.html

Корабль ВМС Испании вошел в Черное море

Корабль ВМС Испании вошел в Черное море - РИА Новости, 07.07.2021

Корабль ВМС Испании вошел в Черное море

В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:41

2021-07-07T11:41

2021-07-07T12:59

нато

безопасность

россия

сша

черное море

испания

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Черное море вошел корабль ВМС Испании, сообщили в Национальном центре управления обороной России.Отмечается, что судно присоединится к учениям Sea Breeze.До 10 июля в них ожидается участие пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Как отметили в Минобороны России, силы и средства Черноморского флота "выполняют комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей", принимающих участие в маневрах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/provokatsii-1740119031.html

россия

сша

черное море

испания

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2021

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нато, безопасность, россия, сша, черное море, испания