Мордовия приняла "Эстафету газа"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска.
В Ромодановском районе Мордовии завершили строительство межпоселкового газопровода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка-Курилово завершено в Ромодановском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Межпоселковый газопровод позволит организовать газоснабжение всех домовладений села Козловка - этот населенный пункт первым в Мордовии присоединился к масштабному федеральному проекту по газификации страны "Эстафета газа".
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"В Мордовии очень многое сделано по газификации, но появляются новые поселки, жизнь не стоит на месте. У нас ещё 39 населённых пунктов, которые нужно газифицировать, все они входят в программу. Предстоит большая работа по газификации домовладений в газифицированных поселках - президент России поставил такую задачу на ближайшие 3 года. Будем работать", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии Артёма Здунова.
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что показатель газификации в республике один из самых высоких в стране – 93,6%. "Мы провели большую работу в мае-июне, посчитав количество негазафицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. В короткое время подвести газ мы сможем примерно в 9100 домов. А это значит, что большое количество жителей Мордовии могут получить газ в ближайшее время", - отметил он.
Отмечается, что принявшее "Эстафету газа" село Козловка передаст ее дальше: на очереди - Пензенская область.
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