https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html

Мордовия приняла "Эстафету газа"

Мордовия приняла "Эстафету газа" - РИА Новости, 07.07.2021

Мордовия приняла "Эстафету газа"

Строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка-Курилово завершено в Ромодановском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T17:03

2021-07-07T17:03

2021-07-07T17:03

республика мордовия

россия

артем здунов

республика мордовия

газпром межрегионгаз

ромодановский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736634723_291:81:3219:1728_1920x0_80_0_0_fffa18e7de62aed6664f3b87d1200228.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка-Курилово завершено в Ромодановском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Межпоселковый газопровод позволит организовать газоснабжение всех домовладений села Козловка - этот населенный пункт первым в Мордовии присоединился к масштабному федеральному проекту по газификации страны "Эстафета газа"."В Мордовии очень многое сделано по газификации, но появляются новые поселки, жизнь не стоит на месте. У нас ещё 39 населённых пунктов, которые нужно газифицировать, все они входят в программу. Предстоит большая работа по газификации домовладений в газифицированных поселках - президент России поставил такую задачу на ближайшие 3 года. Будем работать", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии Артёма Здунова.Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что показатель газификации в республике один из самых высоких в стране – 93,6%. "Мы провели большую работу в мае-июне, посчитав количество негазафицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. В короткое время подвести газ мы сможем примерно в 9100 домов. А это значит, что большое количество жителей Мордовии могут получить газ в ближайшее время", - отметил он.Отмечается, что принявшее "Эстафету газа" село Козловка передаст ее дальше: на очереди - Пензенская область.

https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html

https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601564540.html

россия

ромодановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, артем здунов, республика мордовия, газпром межрегионгаз, ромодановский район