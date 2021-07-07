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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20210707/mordoviya-1740300787.html
Мордовия приняла "Эстафету газа"
Мордовия приняла "Эстафету газа" - РИА Новости, 07.07.2021
Мордовия приняла "Эстафету газа"
Строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка-Курилово завершено в Ромодановском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:03
2021-07-07T17:03
республика мордовия
россия
артем здунов
республика мордовия
газпром межрегионгаз
ромодановский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка-Курилово завершено в Ромодановском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.Межпоселковый газопровод позволит организовать газоснабжение всех домовладений села Козловка - этот населенный пункт первым в Мордовии присоединился к масштабному федеральному проекту по газификации страны "Эстафета газа"."В Мордовии очень многое сделано по газификации, но появляются новые поселки, жизнь не стоит на месте. У нас ещё 39 населённых пунктов, которые нужно газифицировать, все они входят в программу. Предстоит большая работа по газификации домовладений в газифицированных поселках - президент России поставил такую задачу на ближайшие 3 года. Будем работать", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии Артёма Здунова.Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что показатель газификации в республике один из самых высоких в стране – 93,6%. "Мы провели большую работу в мае-июне, посчитав количество негазафицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. В короткое время подвести газ мы сможем примерно в 9100 домов. А это значит, что большое количество жителей Мордовии могут получить газ в ближайшее время", - отметил он.Отмечается, что принявшее "Эстафету газа" село Козловка передаст ее дальше: на очереди - Пензенская область.
https://ria.ru/20210120/gazifikatsiya-1593763792.html
https://ria.ru/20210317/gazifikatsiya-1601564540.html
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россия, артем здунов, республика мордовия, газпром межрегионгаз, ромодановский район
Мордовия приняла "Эстафету газа"
17:03 07.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска.
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска. - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В Ромодановском районе Мордовии завершили строительство межпоселкового газопровода

Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Строительство сетей высокого давления от газопровода Константиновка-Курилово завершено в Ромодановском районе Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Межпоселковый газопровод позволит организовать газоснабжение всех домовладений села Козловка - этот населенный пункт первым в Мордовии присоединился к масштабному федеральному проекту по газификации страны "Эстафета газа".
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"В Мордовии очень многое сделано по газификации, но появляются новые поселки, жизнь не стоит на месте. У нас ещё 39 населённых пунктов, которые нужно газифицировать, все они входят в программу. Предстоит большая работа по газификации домовладений в газифицированных поселках - президент России поставил такую задачу на ближайшие 3 года. Будем работать", - цитирует пресс-служба слова врио главы Мордовии Артёма Здунова.
Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов отметил, что показатель газификации в республике один из самых высоких в стране – 93,6%. "Мы провели большую работу в мае-июне, посчитав количество негазафицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах. В короткое время подвести газ мы сможем примерно в 9100 домов. А это значит, что большое количество жителей Мордовии могут получить газ в ближайшее время", - отметил он.
Отмечается, что принявшее "Эстафету газа" село Козловка передаст ее дальше: на очереди - Пензенская область.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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Республика МордовияРоссияАртем ЗдуновРеспублика МордовияГазпром межрегионгазРомодановский район
 
 
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