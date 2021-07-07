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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210707/mkhat-1740284108.html
Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной - РИА Новости, 07.07.2021
Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
Администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной о смене руководства МХАТа, нет оснований сомневаться в его подлинности, обращение перенаправлено в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:02
2021-07-07T16:02
культура
театр
новости культуры
мхат имени м. горького
татьяна доронина
владимир толстой
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной о смене руководства МХАТа, нет оснований сомневаться в его подлинности, обращение перенаправлено в министерство культуры, сообщил РИА Новости советник президента России по культуре Владимир Толстой.Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано несколько дней назад в издании "Аргументы недели". Там она просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар "почти уничтожен". В Кремле заявили, что не получали письма, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры.Он добавил, что видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности.
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театр, новости культуры, мхат имени м. горького, татьяна доронина, владимир толстой, эдуард бояков
Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
16:02 07.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина
Президент РФ Владимир Путин и народная артистка СССР, президент МХАТ имени Максима Горького Татьяна Доронина - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Толстой: Администрация президента получила письмо Дорониной, передала в Минкультуры

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной о смене руководства МХАТа, нет оснований сомневаться в его подлинности, обращение перенаправлено в министерство культуры, сообщил РИА Новости советник президента России по культуре Владимир Толстой.
Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано несколько дней назад в издании "Аргументы недели". Там она просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".
Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар "почти уничтожен". В Кремле заявили, что не получали письма, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры.
"Письмо к нам пришло, но занимается этим министерство культуры, учредитель, только он принимает решения, в том числе и кадровые... Администрация (президента - Прим. ред.) никаких рекомендаций не дает, мы просто передали по назначению учредителю", - сказал Толстой.
Он добавил, что видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности.
"Я видел это письмо, оно написано от руки. У меня нет оснований сомневаться в том, что это так (что оно подлинно - Прим. ред.). Экспертизу я не проводил, но я полагаю, что у Татьяны Васильевны действительно есть основания как-то переживать за то, что происходит в театре, которому она отдала столько лет своей жизни", - добавил Толстой.
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КультураТеатрНовости культурыМХАТ имени М. ГорькогоТатьяна ДоронинаВладимир ТолстойЭдуард Бояков
 
 
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