https://ria.ru/20210707/mkhat-1740284108.html

Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной

Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной - РИА Новости, 07.07.2021

Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной

Администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной о смене руководства МХАТа, нет оснований сомневаться в его подлинности, обращение перенаправлено в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:02

2021-07-07T16:02

2021-07-07T16:02

культура

театр

новости культуры

мхат имени м. горького

татьяна доронина

владимир толстой

эдуард бояков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156149/07/1561490708_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_78fee7026837029047f157ee8e66d76f.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Администрация президента получила письмо Татьяны Дорониной о смене руководства МХАТа, нет оснований сомневаться в его подлинности, обращение перенаправлено в министерство культуры, сообщил РИА Новости советник президента России по культуре Владимир Толстой.Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента страны было опубликовано несколько дней назад в издании "Аргументы недели". Там она просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. Как утверждает актриса, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".Она также подчеркнула, что многие талантливые артисты изгнаны из театра, а репертуар "почти уничтожен". В Кремле заявили, что не получали письма, но знают о нем из СМИ и считают это темой Минкультуры.Он добавил, что видел письмо и не имеет оснований сомневаться в его подлинности.

https://ria.ru/20210702/mkhat-1739519901.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, мхат имени м. горького, татьяна доронина, владимир толстой, эдуард бояков