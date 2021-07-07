https://ria.ru/20210707/mitropolit-1740268566.html

Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона

Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона - РИА Новости, 07.07.2021

Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона

Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T14:45

2021-07-07T14:45

2021-07-07T14:45

религия и мировоззрение

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

митрополит волоколамский иларион

instagram

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155688/20/1556882004_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f5cc3319b131607fb56616924a78bd6c.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной сети Instagram был заблокирован, он связывает это со своей позицией по прививкам от коронавируса.Архиерей получил от Instagram сообщение, в котором сказано, что аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – "неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации", "публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права".Митрополит Иларион в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации от коронавируса."Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей", - сказал он.В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек.Ранее он высказывался в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей и заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения коронавирусом

https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html

https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, митрополит волоколамский иларион, instagram, русская православная церковь