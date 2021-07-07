https://ria.ru/20210707/mitropolit-1740268566.html
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона - РИА Новости, 07.07.2021
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона
Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:45
2021-07-07T14:45
2021-07-07T14:45
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной сети Instagram был заблокирован, он связывает это со своей позицией по прививкам от коронавируса.Архиерей получил от Instagram сообщение, в котором сказано, что аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – "неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации", "публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права".Митрополит Иларион в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации от коронавируса."Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей", - сказал он.В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек.Ранее он высказывался в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей и заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения коронавирусом
https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html
https://ria.ru/20210707/antiprivivochniki-1740232888.html
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Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона
Митрополит Иларион связывает блокировку аккаунта в Instagram со своей позицией по вакцинации