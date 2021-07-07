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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210707/mitropolit-1740268566.html
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона - РИА Новости, 07.07.2021
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона
Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:45
2021-07-07T14:45
религия и мировоззрение
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
митрополит волоколамский иларион
instagram
русская православная церковь
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной сети Instagram был заблокирован, он связывает это со своей позицией по прививкам от коронавируса.Архиерей получил от Instagram сообщение, в котором сказано, что аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – "неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации", "публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права".Митрополит Иларион в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации от коронавируса."Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей", - сказал он.В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек.Ранее он высказывался в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей и заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения коронавирусом
https://ria.ru/20210705/grekh-1739899224.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, митрополит волоколамский иларион, instagram, русская православная церковь
Instagram заблокировал аккаунт митрополита Илариона
14:45 07.07.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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Митрополит Иларион связывает блокировку аккаунта в Instagram со своей позицией по вакцинации

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Председатель Отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил РИА Новости, что его аккаунт в социальной сети Instagram был заблокирован, он связывает это со своей позицией по прививкам от коронавируса.
Архиерей получил от Instagram сообщение, в котором сказано, что аккаунт заблокирован за нарушения условий использования ресурса. В перечне якобы допущенных митрополитом нарушений – "неподобающее поведение после многочисленных предупреждений со стороны администрации", "публикация контента, нарушающего законы, чьи-либо права".
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Митрополит Иларион в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что аккаунт был заблокирован после жалоб на него противников вакцинации от коронавируса.
"Очень сожалею, что такими методами социальная сеть реагирует на жалобы тех, кто выступает против вакцинации и пытается заблокировать любое альтернативное мнение. Но выражать свою точку зрения я буду вне зависимости от этого, потому что речь идет о спасении жизни людей", - сказал он.
В момент блокировки на аккаунт митрополита было подписано 52 тысячи человек.
Ранее он высказывался в поддержку обязательной вакцинации 60% сотрудников ряда отраслей и заявлял, что считает необходимым приостановить сообщение со странами, в которых высока вероятность заражения коронавирусом
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