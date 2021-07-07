https://ria.ru/20210707/mishustin-1740245532.html
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:01
2021-07-07T13:01
2021-07-07T13:17
россия
дмитрий чернышенко
анна попова
михаил мишустин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739827016_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_4c8f76e6adb1e317d54121763be8bb46.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Роспотребнадзору (Поповой (глава ведомства Анна Попова – ред.) принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению всеми лабораториями требований постановления правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года №452 об обеспечении передачи данных о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)", - говорится в сообщении.Кроме того, ведомству поручено представить предложения по сокращению сроков передачи этих данных на портал госуслуг до 2 часов с момента получения результатов исследований. Срок исполнения поручения - до 8 июля. Ответственными за исполнение поручения также назначены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
https://ria.ru/20210707/gosuslugi-1740217377.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/04/1739827016_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_4c89c6ee75e51c35e98ee230c02d7b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий чернышенко, анна попова, михаил мишустин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги
13:01 07.07.2021 (обновлено: 13:17 07.07.2021)
Мишустин поручил добиться передачи данных обо всех ПЦР-тестах на портал госуслуг