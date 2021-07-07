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https://ria.ru/20210707/mishustin-1740245532.html
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T13:01
2021-07-07T13:17
россия
дмитрий чернышенко
анна попова
михаил мишустин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Роспотребнадзору (Поповой (глава ведомства Анна Попова – ред.) принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению всеми лабораториями требований постановления правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года №452 об обеспечении передачи данных о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)", - говорится в сообщении.Кроме того, ведомству поручено представить предложения по сокращению сроков передачи этих данных на портал госуслуг до 2 часов с момента получения результатов исследований. Срок исполнения поручения - до 8 июля. Ответственными за исполнение поручения также назначены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
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россия, дмитрий чернышенко, анна попова, михаил мишустин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги
13:01 07.07.2021 (обновлено: 13:17 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Мишустин поручил добиться передачи данных обо всех ПЦР-тестах на портал госуслуг

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина.
"Роспотребнадзору (Поповой (глава ведомства Анна Попова – ред.) принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению всеми лабораториями требований постановления правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года №452 об обеспечении передачи данных о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомству поручено представить предложения по сокращению сроков передачи этих данных на портал госуслуг до 2 часов с момента получения результатов исследований. Срок исполнения поручения - до 8 июля. Ответственными за исполнение поручения также назначены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.
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Распространение коронавирусаРоссияДмитрий ЧернышенкоАнна ПоповаМихаил МишустинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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