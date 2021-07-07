https://ria.ru/20210707/mishustin-1740245532.html

Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги

Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги - РИА Новости, 07.07.2021

Мишустин поручил добиться передачи данных всех ПЦР-тестов на госуслуги

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T13:01

2021-07-07T13:01

2021-07-07T13:17

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анна попова

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору до 8 июля принять меры, чтобы все лаборатории передавали данные о результатах ПЦР-тестов на портал госуслуг, сообщается на сайте кабмина."Роспотребнадзору (Поповой (глава ведомства Анна Попова – ред.) принять исчерпывающие меры по безусловному выполнению всеми лабораториями требований постановления правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 года №452 об обеспечении передачи данных о результатах исследований на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции методом ПЦР на Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)", - говорится в сообщении.Кроме того, ведомству поручено представить предложения по сокращению сроков передачи этих данных на портал госуслуг до 2 часов с момента получения результатов исследований. Срок исполнения поручения - до 8 июля. Ответственными за исполнение поручения также назначены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Татьяна Голикова.

https://ria.ru/20210707/gosuslugi-1740217377.html

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