https://ria.ru/20210707/mishustin-1740209277.html

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках - РИА Новости, 07.07.2021

Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:06

2021-07-07T10:06

2021-07-07T11:14

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

общество

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте правительства.Контроль проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор."О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля", — говорится в публикации.Отмечается, что эту тему обсуждали на заседании координационного совета 25 июня. Как указывал Мишустин, людей в регионах сильно беспокоит, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается, а их стоимость растет.В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство усиливает контроль за сроками прохождения исследования. Кроме того, по ее словам, коммерческие лаборатории также поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить.

https://radiosputnik.ria.ru/20210705/ptsr-1739663037.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество