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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210707/mishustin-1740209277.html
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках - РИА Новости, 07.07.2021
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте правительства. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:06
2021-07-07T11:14
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мишустин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
общество
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте правительства.Контроль проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор."О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля", — говорится в публикации.Отмечается, что эту тему обсуждали на заседании координационного совета 25 июня. Как указывал Мишустин, людей в регионах сильно беспокоит, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается, а их стоимость растет.В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство усиливает контроль за сроками прохождения исследования. Кроме того, по ее словам, коммерческие лаборатории также поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках
10:06 07.07.2021 (обновлено: 11:14 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS в Томске
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи со студентами - молодыми предпринимателями на площадке форума U-NOVUS в Томске - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных клиниках и лабораториях, сообщается на сайте правительства.
Контроль проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор.
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5 июля, 02:00Сказано в эфире
Россиянам объяснили, в каком случае возможна ошибка теста ПЦР
"О результатах этой работы они должны доложить в правительство до 19 июля", — говорится в публикации.
Отмечается, что эту тему обсуждали на заседании координационного совета 25 июня. Как указывал Мишустин, людей в регионах сильно беспокоит, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается, а их стоимость растет.
В конце июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство усиливает контроль за сроками прохождения исследования. Кроме того, по ее словам, коммерческие лаборатории также поднимают цены, набирают большое количество заказов и не успевают их вовремя выполнить.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МишустинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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