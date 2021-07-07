https://ria.ru/20210707/menshova-1740227391.html

"Москва безоговорочно верит слезам": Меньшова написала пост об отце

"Москва безоговорочно верит слезам": Меньшова написала пост об отце - РИА Новости, 07.07.2021

"Москва безоговорочно верит слезам": Меньшова написала пост об отце

В эти дни Москва безоговорочно верит слезам, написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в своём Instagram, добавив, что ее отец Владимир Меньшов "растворяется РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:32

2021-07-07T11:32

2021-07-07T12:17

культура

умер владимир меньшов

юлия меньшова

владимир меньшов

москва

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В эти дни Москва безоговорочно верит слезам, написала телеведущая и актриса Юлия Меньшова в своём Instagram, добавив, что ее отец Владимир Меньшов "растворяется в вечности любви всех, кто сегодня горюет".Народный артист РСФСР Владимир Меньшов умер на 82-м году жизни от последствий коронавируса, прощание пройдет 8 июля в Доме кино, после чего режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с могилой Василия Ланового, сообщил Союз кинематографистов."Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет. Всех, кому он подарил радость, надежду и утешение своими фильмами. Всех, для кого стал примером человеческой искренности и цельности натуры. P.S. Пап, в эти дни Москва безоговорочно верит слезам", - написала Меньшова.Она рассказала, как ещё мальчишкой режиссёр приходил на Новодевичье кладбище и, "замирая от благоговения, читал имена на памятниках: Чехов, Станиславский, Шостакович"."Теперь и ты в их ряду! Так хочется тебе позвонить и рассказать об этом… Ты бы точно в ответ присвистнул: "ёшкин кот!", - поделилась Меньшова.Народный артист РСФСР Владимир Меньшов – режиссер фильмов "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Зависть богов", "Ширли-мырли". Его фильм "Москва слезам не верит" получил в 1981 году премию Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Меньшов также снялся в фильмах "Как царь Петр арапа женил", "Самоубийца", "Ночной дозор", "Ликвидация", "Generation "П", "Легенда №17" и многих других. Меньшов – лауреат Государственной премии СССР.

https://ria.ru/20210705/menshov-1739936320.html

https://ria.ru/20210707/menshov-1740226535.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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