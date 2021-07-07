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Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Лановым
Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Лановым - РИА Новости, 07.07.2021
Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Лановым
Режиссер Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой актера Василия Ланового, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:28
2021-07-07T11:28
умер владимир меньшов
владимир меньшов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой актера Василия Ланового, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля, ему был 81 год."Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым", - сообщил собеседник агентства.Ранее в Союзе кинематографистов России сообщили РИА Новости, что прощание с режиссером запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
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умер владимир меньшов, владимир меньшов, общество
Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Лановым
11:28 07.07.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы у портрета кинорежиссера Владимира Меньшова в фойе ВГИКа
Цветы у портрета кинорежиссера Владимира Меньшова в фойе ВГИКа - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Режиссер Владимир Меньшов будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой актера Василия Ланового, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля, ему был 81 год.
"Владимира Валентиновича Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым", - сообщил собеседник агентства.
Ранее в Союзе кинематографистов России сообщили РИА Новости, что прощание с режиссером запланировано на 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов.
Ученик токаря, получивший "Оскар". Ушел из жизни Владимир Меньшов
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Владимир Меньшов родился в Баку, но рос в Архангельске и Астрахани. Его отец хотел, чтобы Владимир пошел по "военным" стопам, но тот не послушался. Хотя пришлось нелегко: до поступления в институт работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере, актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.

Владимир Меньшов в роли Мартьянова в фильме Солёный пёс, 1973 г.
1 из 11

Владимир Меньшов родился в Баку, но рос в Архангельске и Астрахани. Его отец хотел, чтобы Владимир пошел по "военным" стопам, но тот не послушался. Хотя пришлось нелегко: до поступления в институт работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере, актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.

И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова, актриса театра и кино Вера Алентова
2 из 11

"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.

И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Он оказался прав: уже его первый полнометражный фильм "Розыгрыш" (1976 года), сценаристом которого стал Семен Лунгин, был отмечен Государственной премией РСФСР.

Школьники, снявшиеся в картине, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, сразу стали звездами, а песни из фильма постоянно звучали на пластинках и по радио.

Кадр из фильма Розыгрыш
3 из 11

Он оказался прав: уже его первый полнометражный фильм "Розыгрыш" (1976 года), сценаристом которого стал Семен Лунгин, был отмечен Государственной премией РСФСР.

Школьники, снявшиеся в картине, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, сразу стали звездами, а песни из фильма постоянно звучали на пластинках и по радио.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Именно в институте Меньшов встретил актрису Веру Алентову, с которой они поженились на втором курсе.

"Я традиционалист. Мне нравятся слабые женщины, а мужчины сильные. Мне кажется, так назначено природой", — говорил режиссер.

Правда, знакомые и друзья пары признавались, что в семье Меньшова — Алентовой кипели "итальянские страсти".

Владимир Меньшов с супругой Верой Алентовой и внуками Андреем и Таисией
4 из 11

Именно в институте Меньшов встретил актрису Веру Алентову, с которой они поженились на втором курсе.

"Я традиционалист. Мне нравятся слабые женщины, а мужчины сильные. Мне кажется, так назначено природой", — говорил режиссер.

Правда, знакомые и друзья пары признавались, что в семье Меньшова — Алентовой кипели "итальянские страсти".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Может быть, именно в этом был секрет их успешного тандема. Пример — "Москва слезам не верит". Хотя сначала ни режиссеру, ни актрисе сценарий не понравился.

Но потом Меньшов признавался, что в картине был автобиографический момент для него и Алентовой. Они, как и герои, прошли через общежитие, завоевывали Москву, как провинциалы.

Фильм стал культовым — и не только в СССР. Говорят, что картину смотрел даже президент США Рональд Рейган. Причем восемь раз!

Заслуженный артист РСФСР Юрий Васильев (справа) и артистка Вера Алентова (слева) в фильме Москва слезам не верит (режиссер Владимир Меньшов)
5 из 11

Может быть, именно в этом был секрет их успешного тандема. Пример — "Москва слезам не верит". Хотя сначала ни режиссеру, ни актрисе сценарий не понравился.

Но потом Меньшов признавался, что в картине был автобиографический момент для него и Алентовой. Они, как и герои, прошли через общежитие, завоевывали Москву, как провинциалы.

Фильм стал культовым — и не только в СССР. Говорят, что картину смотрел даже президент США Рональд Рейган. Причем восемь раз!

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

"Москва слезам не верит" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Меньшов на церемонию не приехал (по его словам, он в то время был "невыездным").

А о том, что получил высшую мировую кинематографическую награду, режиссер узнал по ТВ.

Причем об этом объявили в новостном эфире, когда в Москве было 1 апреля 1981 года. Тогда Меньшов решил, что это розыгрыш.

Получил статуэтку Меньшов только через восемь лет (она хранилась в Госкино СССР), когда ему вручали премию "Ника".

Актриса Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов на церемонии вручения профессиональных призов Союза кинематографистов СССР за фильмы 1987 года. В руках Меньшова Оскар, полученный им за фильм Москва слезам не верит
6 из 11

"Москва слезам не верит" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Меньшов на церемонию не приехал (по его словам, он в то время был "невыездным").

А о том, что получил высшую мировую кинематографическую награду, режиссер узнал по ТВ.

Причем об этом объявили в новостном эфире, когда в Москве было 1 апреля 1981 года. Тогда Меньшов решил, что это розыгрыш.

Получил статуэтку Меньшов только через восемь лет (она хранилась в Госкино СССР), когда ему вручали премию "Ника".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Впрочем, история с "Оскаром" на этом для Владимира Меньшова не завершилась. Он долгие годы был председателем российского Оскаровского комитета, который отбирал и выдвигал отечественные картины в лонг-лист премии.

Режиссер Владимир Меньшов на Х съезде Союза кинематографистов России в Москве
7 из 11

Впрочем, история с "Оскаром" на этом для Владимира Меньшова не завершилась. Он долгие годы был председателем российского Оскаровского комитета, который отбирал и выдвигал отечественные картины в лонг-лист премии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© Мосфильм (1984)

Еще один фильм Меньшова помнят покадрово и цитируют реплики из диалогов. "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина тоже заметили за рубежом: в испанском Торремолинасе картина получила главный приз, "Золотую ладью".

При этом фильм долгое время не выпускали в прокат, потому что некоторые персонажи выпивали, а в СССР тогда проводили антиалкогольную кампанию.

Кадр из фильма Любовь и голуби
8 из 11

Еще один фильм Меньшова помнят покадрово и цитируют реплики из диалогов. "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина тоже заметили за рубежом: в испанском Торремолинасе картина получила главный приз, "Золотую ладью".

При этом фильм долгое время не выпускали в прокат, потому что некоторые персонажи выпивали, а в СССР тогда проводили антиалкогольную кампанию.

© Мосфильм (1984)
© Базелевс Продакшн (2004)

Владимир Валентинович был одним из самых снимающихся режиссеров: в кино он сыграл почти 100 актерских ролей.

Например, в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" он перевоплотился в светлого мага Гесера. Меньшов потом признался, что после работы в картине с таким большим количеством спецэффектов задумался, не пора ли уходить из кинематографа.

Но это был риторический вопрос: после он появился в проектах "Легенда № 17", "Выкрутасы", "Екатерина".

Кадр из фильма Ночной дозор
9 из 11

Владимир Валентинович был одним из самых снимающихся режиссеров: в кино он сыграл почти 100 актерских ролей.

Например, в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" он перевоплотился в светлого мага Гесера. Меньшов потом признался, что после работы в картине с таким большим количеством спецэффектов задумался, не пора ли уходить из кинематографа.

Но это был риторический вопрос: после он появился в проектах "Легенда № 17", "Выкрутасы", "Екатерина".

© Базелевс Продакшн (2004)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Меньшов играл не только в кино, но и в театре. Вместе с Верой Алентовой в спектакле "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина, причем постановку сделала их дочь Юлия.

Спектакль про влюбленных, которые пишут друг другу трогательные послания, собирал полные залы.

А в 2014 году в "Гоголь-центре" Меньшов появился в музыкальном спектакле "Двор".

Актер, режиссер Владимир Меньшов, актрисы Вера Алентова, Юлия Меньшова с дочерью Таисией
10 из 11

Меньшов играл не только в кино, но и в театре. Вместе с Верой Алентовой в спектакле "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина, причем постановку сделала их дочь Юлия.

Спектакль про влюбленных, которые пишут друг другу трогательные послания, собирал полные залы.

А в 2014 году в "Гоголь-центре" Меньшов появился в музыкальном спектакле "Двор".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

"Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское, — говорит глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. — Он был до мозга костей советским режиссером и в то же время, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения".

Владимир Меньшов
11 из 11

"Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское, — говорит глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. — Он был до мозга костей советским режиссером и в то же время, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 11

Владимир Меньшов родился в Баку, но рос в Архангельске и Астрахани. Его отец хотел, чтобы Владимир пошел по "военным" стопам, но тот не послушался. Хотя пришлось нелегко: до поступления в институт работал учеником токаря на заводе, на шахте в Воркуте, матросом на водолазном катере, актером вспомогательного состава Астраханского театра имени Кирова.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 11

"Я долго пробивался, несколько раз поступал на актерский факультет и поступил в Школу-студию МХАТ. А когда поступил, понял, что ошибся, это не совсем моя профессия", — признавался Меньшов.

И после окончания Школы-студии пошел в аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе (мастерская Михаила Ромма).

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 11

Он оказался прав: уже его первый полнометражный фильм "Розыгрыш" (1976 года), сценаристом которого стал Семен Лунгин, был отмечен Государственной премией РСФСР.

Школьники, снявшиеся в картине, Дмитрий Харатьян, Наталья Вавилова, Евдокия Германова, сразу стали звездами, а песни из фильма постоянно звучали на пластинках и по радио.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 11

Именно в институте Меньшов встретил актрису Веру Алентову, с которой они поженились на втором курсе.

"Я традиционалист. Мне нравятся слабые женщины, а мужчины сильные. Мне кажется, так назначено природой", — говорил режиссер.

Правда, знакомые и друзья пары признавались, что в семье Меньшова — Алентовой кипели "итальянские страсти".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 11

Может быть, именно в этом был секрет их успешного тандема. Пример — "Москва слезам не верит". Хотя сначала ни режиссеру, ни актрисе сценарий не понравился.

Но потом Меньшов признавался, что в картине был автобиографический момент для него и Алентовой. Они, как и герои, прошли через общежитие, завоевывали Москву, как провинциалы.

Фильм стал культовым — и не только в СССР. Говорят, что картину смотрел даже президент США Рональд Рейган. Причем восемь раз!

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 11

"Москва слезам не верит" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке. Меньшов на церемонию не приехал (по его словам, он в то время был "невыездным").

А о том, что получил высшую мировую кинематографическую награду, режиссер узнал по ТВ.

Причем об этом объявили в новостном эфире, когда в Москве было 1 апреля 1981 года. Тогда Меньшов решил, что это розыгрыш.

Получил статуэтку Меньшов только через восемь лет (она хранилась в Госкино СССР), когда ему вручали премию "Ника".

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
7 из 11

Впрочем, история с "Оскаром" на этом для Владимира Меньшова не завершилась. Он долгие годы был председателем российского Оскаровского комитета, который отбирал и выдвигал отечественные картины в лонг-лист премии.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
8 из 11

Еще один фильм Меньшова помнят покадрово и цитируют реплики из диалогов. "Любовь и голуби" по одноименной пьесе Владимира Гуркина тоже заметили за рубежом: в испанском Торремолинасе картина получила главный приз, "Золотую ладью".

При этом фильм долгое время не выпускали в прокат, потому что некоторые персонажи выпивали, а в СССР тогда проводили антиалкогольную кампанию.

© Мосфильм (1984)
9 из 11

Владимир Валентинович был одним из самых снимающихся режиссеров: в кино он сыграл почти 100 актерских ролей.

Например, в "Ночном дозоре" и "Дневном дозоре" он перевоплотился в светлого мага Гесера. Меньшов потом признался, что после работы в картине с таким большим количеством спецэффектов задумался, не пора ли уходить из кинематографа.

Но это был риторический вопрос: после он появился в проектах "Легенда № 17", "Выкрутасы", "Екатерина".

© Базелевс Продакшн (2004)
10 из 11

Меньшов играл не только в кино, но и в театре. Вместе с Верой Алентовой в спектакле "Любовь. Письма" в Театре имени Пушкина, причем постановку сделала их дочь Юлия.

Спектакль про влюбленных, которые пишут друг другу трогательные послания, собирал полные залы.

А в 2014 году в "Гоголь-центре" Меньшов появился в музыкальном спектакле "Двор".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
11 из 11

"Это человек, который соединял в себе удивительным образом советское и русское, — говорит глава "Мосфильма" Карен Шахназаров. — Он был до мозга костей советским режиссером и в то же время, конечно, русским человеком, русским художником. В этом не было у него противоречия, это было естественное состояние его натуры, его души, его мировоззрения".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
 
Умер Владимир МеньшовВладимир МеньшовОбщество
 
 
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