https://ria.ru/20210707/megapolis-1740166161.html

Суперстар: топ признаков крутого мегаполиса от иностранных экспертов

Суперстар: топ признаков крутого мегаполиса от иностранных экспертов - РИА Новости, 07.07.2021

Суперстар: топ признаков крутого мегаполиса от иностранных экспертов

Современные мегаполисы активно развиваются и меняются. По всему миру упор все чаще делается на создание рекреационных и досуговых зон, в том числе зеленых,... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:00

2021-07-07T09:00

2021-07-07T08:57

москва сегодня: мегаполис для жизни

россия

городское хозяйство москвы

петр бирюков

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740163604_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_0e5c82c7f86a0c2ffb7f51673ec73da0.jpg

Современные мегаполисы активно развиваются и меняются. По всему миру упор все чаще делается на создание рекреационных и досуговых зон, в том числе зеленых, организацию пешеходных пространств, внедрение в среду высоких технологий. Разнообразие возможностей инфраструктуры порой настолько огромно, что не всегда понятно, те же зарядные устройства в поручне на набережной – это необходимость для современного города или уже причуда? Каким вообще должен быть город, чтобы претендовать на статус суперзвезды и при этом оставаться комфортным для горожан, местом, где каждый человек может быть счастлив? На Московском урбанистическом форуме корреспонденты РИА Новости задали эти вопросы иностранным экспертам и узнали, соответствует ли Москва современным мировым требованиям.Забегая вперед, скажем, что зарубежные гости, посетившие стенд РИА Новости, высоко оценили уровень столичной инфраструктуры и отметили успехи Москвы в развитии комфортной городской среды. По их мнению, российская столица создает все условия для повышения индекса счастья горожан, вне зависимости от их возраста и социального положения. Кстати, согласно исследованию Cities of Choice Boston Consulting Group, Москва вошла в тройку лидеров среди самых комфортных мегаполисов мира наряду с Нью-Йорком и Лондоном. Столицу России одним из ведущих городов по качеству жизни и скорости изменений городской инфраструктуры.Всесезонность и открытостьКлимат – один из ключевых факторов, который напрямую влияет на условия жизни в городе и развитие его инфраструктуры. Именно погода зачастую определяет, какие зоны и территории в мегаполисе будут востребованы, какой досуг выберут горожане в тот или иной сезон.В таких городах, как Москва, где температура в течение нескольких месяцев меняется в пределах десятков градусов, климат стоит воспринимать не только как природное явление, но и как мощный инструмент для развития инфраструктуры. Так, президент альянса для развития метрополии Большого Парижа Николя Бушо уверен, что современный мегаполис должен непосредственно учитывать климатические условия, в которых он существует, и становиться всесезонным. По мнению эксперта, это возможно, если взять курс на открытость и доступность среды для всех."Я считаю, что город можно сделать всесезонным, если сделать его открытым и доступным в течение всего сезона. Это получится в том случае, если мы будем избегать сегментирования и не таргетировать граждан по их интересам, возрасту, доходам. Необходимо создавать места, доступные для всех. Например, если мы посмотрим на Испанию или Бразилию, то увидим, что чем больше там доход граждан, тем зеленее район, в котором они живут. Мы должны избегать этого и делать качественные и доступные места для всех, такие, где летом можно спасаться от жары, весной – наблюдать цветение растений и отдыхать зимой", – рассказал он.Схожую позицию в разговоре с РИА Новости выразил бывший мэр Боготы и урбанист Энрике Пеньялоса. Он отметил, что повсеместное создание качественных общественных пространств, которые предлагают своим посетителям разнообразие досуга – именно то, что делает город открытым и понятным для жителей."Город-суперзвезда должен пробуждать в людях чувство, что они равны между собой. В общественных пространствах и бедные, и богатые находятся на одном уровне. В развитом городе миллионеры также будут ездить на велосипедах, использовать общественный транспорт и гулять по благоустроенным тротуарам. Общественное пространство – то место, где арендатор и арендодатель встречаются как равные и проводят в нем время с удовольствием в соответствии со своими интересами", – пояснил он.Актуальная программа развития Москвы учитывает и первую, и вторую тенденцию. Так, в течение последних лет в российской столице активно обновляют досуговую и спортивную инфраструктуру в парках, скверах и на дворовых территориях, делая ее всесезонной.Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность в том, что большие города в условиях пандемии будут по-прежнему ключевыми источниками мирового развития. На пленарной сессии Московского урбанистического форума он отметил, что, несмотря на все трудности, надо учиться адаптироваться.В частности, в городе создаются многофункциональные площадки, которые летом служат местом проведения командных игр и массовых гуляний, а на зиму переоборудуются под ледовые площадки с пунктами проката спортинвентаря.На природных территориях Москвы летом организуют прогулочные маршруты и экотропы, в холодное время года они превращаются в лыжные трассы. Также зимой в столичных парках открываются горки для катания на санках и тюбингах.Важная часть всесезонной инфраструктуры Москвы – наличие в рекреационных зонах точек общепита и бесплатных туалетов, которые делают отдых горожан комфортным и продолжительным в любое время года.Создание доступных общественных пространств – также важная часть комплексного благоустройства столицы. С 2011 года в Москве было создано более 700 парков, сегодня это - ухоженные пространства с зонами отдыха для всех горожан: детей и пожилых, спортсменов и любителей тихого отдыха на природе.Отдельного упоминания заслуживает создание полноценных пешеходных зон. Такими, в частности, стали Никольская и Школьная улицы. Сейчас это востребованные у жителей и туристов точки притяжения, хотя еще совсем недавно считались лишь транзитными зонами.Позитивные изменения в инфраструктуре столицы отметили и иностранные эксперты."За десять лет, что прошли с момента моего первого визита в Москву, многое произошло. В центре города теперь все рассчитано с учетом комфорта пешеходов. Созданы парковки, террасы, небольшие парки, различные красивые постройки, новый тротуар, улучшена система навигации и светофоров на дороге. Изменения очевидны, и они к лучшему", – подчеркнул Николя Бушо."Москва сейчас в тренде: машин здесь становится меньше, хотя это очень сложно сделать. В городе-суперзвезде должны быть места для людей – здесь все это есть. Хороший город постоянно обновляется, перестраивается и меняется, хотя, конечно, особенные здания и места необходимо при этом сохранять", – добавил Энрике Пеньялоса.На Московском урбанистическом форуме заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что создание комфортных пешеходных зон в столице – одно из приоритетных направлений программы благоустройства.Освещение и безопасностьМировые мегаполисы всегда ассоциируются с высокой степенью освещенности. От него зависит не только архитектурный облик города, но и безопасность жителей, которые активно передвигаются по улицам и в ночное время."Когда я выхожу на вечернюю прогулку одна, я, разумеется, выберу освещенные улицы и не пойду в темные переулки. Поэтому для комфорта и ощущения безопасности в городе нужно работать с освещением, в том числе и с освещением зданий", – отметила в разговоре с РИА Новости декан школы архитектуры и дизайна IE, бывший исполнительный директор Притцкеровской архитектурной премии Марта Торн.По ее словам, мегаполис-суперзвезда делает упор не на кричащие вывески и безумную подсветку, чтобы впечатлить горожан и туристов, а на разумное потребление ресурсов и лаконичную систему архитектурно-художественного освещения. Благодаря LED-технологиям, города могут позволить себе одновременно и красивый вечерний облик, и сокращение общего объема необходимой электроэнергии."Есть еще и вопрос разнообразия. Мы ведь не слушаем ежедневно одну и ту же музыку, не едим одинаковую еду. Так и здания в городе можно и нужно подсвечивать по-разному. То есть подсветкой могут быть укомплектованы все здания, но сценарий освещения может меняться в зависимости от погоды, дня недели или в любой другой причины. Разнообразие – само по себе благо, так что, какой бы алгоритм вы ни выбрали, это будет интересно и понравится горожанам", – рассказала Торн.Москва как раз может похвастаться и экономным потреблением ресурсов, и разнообразием подсветки. Так, за последних 10 лет количество осветительных приборов в городе увеличилось в 1,6 раза, а вот энергопотребление осталось на прежнем уровне, так как проводится большая работа по переходу на энергосберегающие светодиодные лампы.Подсветка российской столицы разработана в светлых тонах, что не только обеспечивает безопасность жителей по вечерам, но и позволяет красиво подчеркнуть красоту архитектуры в центре города. Актуальность системы освещения мегаполиса отметил и архитектурный критик, автор журналов The New Yorker, Architect, The New Republic и Harpers Йен Волнер. По его словам, подсветка подобного плана не только интересно меняет облик города после захода солнца, но и благотворно влияет на настроение горожан."В Москве я особо обратил внимание на подсветку на Никольской улице, например. Она создает фестивальное, праздничное настроение и очень привлекает людей. В Нью-Йорке и в Штатах есть тренд, чтобы создавать подсветку верхних частей зданий соответственно праздникам. Например, зеленый цвет на день святого Патрика, красный – на Рождество. Это создает ощущение места. Когда люди приходят туда, они переживают одни и те же эмоции, чувствуют себя частью комьюнити", – отметил он.Соучастие и информированиеГород должен развиваться не ради самого процесса развития, а чтобы становиться комфортнее для своих жителей, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Поэтому в мегаполисе важно выстраивать диалог между властями и жителями, а также привлекать горожан к благоустройству, прислушиваться к их пожеланиям и идеям, чтобы избегать конфликтов и выбирать максимально эффективные проекты.Прогноз о том, что люди покинут города - несбыточные фантазии, люди всегда будут стремиться в города, где развита система здравоохранения, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Московском урбанистическом форуме.По его словам, города начинают развиваться более и более активно.Архитектор, член Американского института архитекторов и основатель международного бюро архитектуры, дизайна и урбанизма ZERZA Беттина Зерза рассказала, что трансформация городов – это симбиоз задач урбанистики и решения вопросов, важных для жителей городов. По ее мнению, говорить о переменах в инфраструктуре мало – их необходимо делать привлекательными для людей, чтобы они захотели участвовать в проекте, увидели его ценность и свою выгоду."Возьмем для примера распространенную ситуацию, с которой не так давно сталкивалась и Москва, – удаление уличных парковок ради расширения тротуара или даже превращение улицы в пешеходную. Во время пандемии в Нью-Йорке, когда часть ограничений сняли и ресторанам разрешили открыть уличные веранды, власти города пошли ресторанному бизнесу навстречу и временно закрыли для машин часть улиц. Таким образом, рестораны смогли занять верандами и столиками пространство, которое прежде было занято автомобилями. И тогда весь город увидел, какая замечательная атмосфера сложилась в этих местах", – поделилась наблюдениями Зерза.Москва активно следует тенденции тактического урбанизма: горожан привлекают к обсуждению и корректировке проектов по благоустройству еще на стадии их разработки. В том числе для этого созданы порталы "Активный гражданин" и "Наш город", на которых жители могут участвовать в голосованиях, выражать свои идеи и высказывать пожелания в отношении той или иной территории. А комплексная программа благоустройства "Мой район" изначально выстраивалась на основе желаний местных жителей, которые сами решали, какой станет, например, их дворовая территория или районный сквер и какое досуговое и спортивное оборудование там необходимо.Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что подходы к благоустройству пешеходных зон в центре города и более отдаленных районах будут разными.При этом, отметила в разговоре с РИА Новости гендиректор и сооснователь Growing Up Boulder Мара Минтцер, к диалогу о благоустройстве в современном мегаполисе важно привлекать не только взрослых жителей, но и подростков и детей. Ведь именно они чаще пользуются игровым оборудованием."Мы идем в школы, где общаемся с одной и той же группой детей в течение шести-семи месяцев. Мы обозначаем тему, а дети делают какие-то свои чертежи, высказывают пожелания, идеи. Уже потом им раскрывается изначальная идея в деталях, которая подразумевается проектом. Это делается специально, чтобы не воздействовать на ход мысли ребят. Потом дети делают свой собственный проект, чтобы увидеть саму площадку, что они там хотят. Иногда они это записывают, иногда делают макеты, зарисовывают, даже пишут стихи, снимают фильм – любая форма подойдет", – рассказала она.Примечательно, что, хотя во всем мире, как и в Москве, развивается тренд на безопасность детских площадок, опрошенные РИА Новости эксперты склонны считать, что у детей должна быть возможность играть в специально оборудованных зоны без гиперопеки взрослых. Архитектор и директор ZCD Дина Борнат, в частности, отметила, что для большинства взрослых самые счастливые воспоминания из детства связаны с игрой на деревьях, в местах, развивающих их творческие навыки и самостоятельность."Нам пора понять, что такое игра для детей. Это свобода и возможность исследовать мир, передвигаться, подключать воображение. Взрослые же в нашем лице видят игровые площадки, как ограниченную зону для времяпрепровождения, куда приводят детей на 20 минут, а те все это время находятся под присмотром. Детям же важна независимость и мобильность, и именно это надо учитывать при городском благоустройстве", – отметила Борнат.Продуманность и функциональностьЕсли в мегаполисе грамотно продумана система транспорта, образования, здравоохранения и другие важные сферы, то количество людей, которое в нем проживает, становится второстепенной проблемой – город способен с ней справиться и при этом оставаться комфортным. Таким мнением в разговоре с РИА Новости поделился основатель и председатель NewCities Foundation, генеральный директор CoMotion Джон Россант, приведя в пример Большой Токио, в котором живет почти 40 миллионов человек."Мегаполис, такой как Москва, вполне может быть комфортным для каждого человека. Это не какая-то сложная наука, все уже придумано. Главное сосредоточиться на таких вещах, как транспорт, чтобы это было легко, удобно везде, чтобы он ходил по часам. Также важно заниматься здравоохранением, больницами, поликлиниками. И, конечно, экологией, здесь нужны зеленые зоны, чтобы в городе легко дышалось, чтобы реки и озера были чистые. Если на этом сосредоточиться, то вполне можно сделать город пригодным для каждого конкретного человека", – уверен он.Комфорт каждого жителя – приоритет программы развития Москвы. Так, в российской столице продолжает совершенствоваться система общественного транспорта, вовремя ремонтируется и обновляется дорожное полотно, чтобы обеспечивать удобное передвижение горожан как на личных автомобилях, так и общественном транспорте.Продолжает выполняться масштабная программа по капитальному ремонту поликлиник, в рамках которой в медучреждениях меняют инженерные коммуникации, интерьер и внешний облик.При реализации экологических проектов в Москве ежегодно высаживают деревья, кустарники и цветники, за сохранностью природных зон круглый год следят специалисты, а состояние воздуха, воды и почвы каждый день мониторится городскими службами.Таким образом, по оценке зарубежных экспертов, в Москве созданы практически все условия для того, чтобы индекс счастья горожан оставался на высоком уровне и продолжал расти с каждым годом, подпитываемый постоянно развивающейся городской средой. Кстати, именно эта тема стала одной из основных на прошедшем Московском урбанистическом форуме, российские и иностранные эксперты обсудили ее в рамках панельной дискуссии "Использование индекса городского счастья в управлении мегаполисом".Индекс счастья москвичей складывается из 14 основных направлений, среди которых вопросы комфорта, доступности коммуникаций, безопасности и благоустройства, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков на Московском урбанистическом форуме.

https://realty.ria.ru/20210629/moskva-1738876508.html

https://realty.ria.ru/20210629/peshekhody-1738940577.html

https://realty.ria.ru/20210705/moskva-1739877704.html

https://realty.ria.ru/20200723/1574711451.html

https://realty.ria.ru/20201211/podsvetka-1588587544.html

https://realty.ria.ru/20201105/blagoustroystvo-1582784793.html

https://realty.ria.ru/20190712/1556454102.html

https://realty.ria.ru/20190718/1556635704.html

https://realty.ria.ru/20191209/1562150153.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, городское хозяйство москвы, петр бирюков, сергей собянин, москва, общество