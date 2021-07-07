https://ria.ru/20210707/meditsina-1740192547.html

Новые ковидные ограничения подстегнули спрос россиян на платную медицину

Новые ковидные ограничения подстегнули спрос россиян на платную медицину - РИА Новости, 07.07.2021

Новые ковидные ограничения подстегнули спрос россиян на платную медицину

Спрос россиян на платную медицину вырос на треть из-за новых ограничений по коронавирусу, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T05:03

2021-07-07T05:03

2021-07-07T05:03

россия

медицина

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спрос россиян на платную медицину вырос на треть из-за новых ограничений по коронавирусу, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, подготовленном для РИА Новости.Аналитики проанализировали онлайн-спрос на платные медицинские услуги и выяснили, как новые ограничения и пандемия в целом влияют на онлайн-продажи в этой сфере."Во второй половине июня, с 16 по 30 июня 2021 года, онлайн-оборот платных медицинских услуг вырос на 28% по сравнению с первой половиной месяца. Именно на вторую половину июня пришлось большинство новых ограничений, обусловленных резким ростом заболеваемости коронавирусом: введение QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, распоряжения об обязательной вакцинации не менее 60% работников предприятий определенных сфер, разрешение московских властей отстранять от работы без сохранения зарплаты сотрудников, отказывающихся от вакцинации", - привели данные авторы исследования.В результате, в пунктах вакцинации выстроились огромные очереди, а запись на бесплатную вакцинацию и сдачу ПЦР быстро заполнилась, поясняют аналитики. В то же время значительно увеличилась нагрузка на медицину по ОМС. По их данным, все это заставило граждан чаще обращаться в платные клиники: во второй половине июня 2021 года по сравнению с соответствующим предыдущим периодом количество онлайн-транзакций выросло на 12%, а средний чек увеличился на 14% и составил 13 904 рубля.Каждая новая волна коронавируса приводит к всплеску спроса на платные медицинские услуги в онлайне, обращает внимание сооснователь и гендиректор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. В целом, если сравнивать онлайн-спрос на медицинские услуги с доковидной эпохой, можно констатировать, что количество обращений стало существенно больше, а вот средняя сумма онлайн-покупки серьезно снизилась, добавляет он."Думаю, это связано с тем, что люди активно используют возможности коммерческой медицины для решения текущих проблем — разовые консультации специалистов, прохождение ПЦР-тестирования и разовых исследований (анализ крови, КТ), вакцинации, при этом откладывая несрочные обследования и дорогие медицинские вмешательства "на потом", - заключил Спиридонов.

https://ria.ru/20210612/ekonomiya-1736712244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, медицина, общество