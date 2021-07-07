https://ria.ru/20210707/mamonov-1740308118.html
Мамонова начали выводить из искусственной комы
Мамонова начали выводить из искусственной комы - РИА Новости, 07.07.2021
Мамонова начали выводить из искусственной комы
Музыканта Петра Мамонова пытаются постепенно выводить из искусственной комы, сообщила его супруга Ольга Мамонова, отметив, что это очень долгий процесс. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T17:32
2021-07-07T17:32
2021-07-07T18:54
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Музыканта Петра Мамонова пытаются постепенно выводить из искусственной комы, сообщила его супруга Ольга Мамонова, отметив, что это очень долгий процесс.Ранее сообщалось, что актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации с коронавирусом, вечером 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ."Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго", - рассказала супруга.Ольга Мамонова добавила, что ее до глубины души потрясает самоотверженность врачей, медсестер и волонтеров, которые сейчас во всем мире сражаются с коронавирусом."Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <…> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам", - сказала она.
https://ria.ru/20210414/mamonov-1727891385.html
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Мамонова начали выводить из искусственной комы
17:32 07.07.2021 (обновлено: 18:54 07.07.2021)
Супруга Мамонова сообщила, что его начали выводить из искусственной комы
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
Музыканта Петра Мамонова
пытаются постепенно выводить из искусственной комы, сообщила его супруга Ольга Мамонова, отметив, что это очень долгий процесс.
Ранее сообщалось, что актер и музыкант Петр Мамонов находится в реанимации с коронавирусом
, вечером 1 июля он был подключен к аппарату ИВЛ.
"Но это, знаете, это очень долгая процедура, там на мультимиллиметр какой-то продвигается, пытаются третье дыхание сделать самостоятельным. Раз, два – третий сам. И на миллиметр вывести из состояния искусственной комы. Это все делается очень долго", - рассказала супруга.
Ольга Мамонова добавила, что ее до глубины души потрясает самоотверженность врачей, медсестер и волонтеров, которые сейчас во всем мире сражаются с коронавирусом.
"Мужество этих людей меня потрясает. Какие же они замечательные! <…> Об этом как-то никто не говорит, об этом как-то никто и не думает, а ведь это люди. Слава им! Слава им, великим этим врачам, медсестрам, волонтерам", - сказала она.