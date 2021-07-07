https://ria.ru/20210707/lokdaun-1740319031.html

Инфекционист оценил необходимость вводить локдаун из-за COVID-19

Инфекционист оценил необходимость вводить локдаун из-за COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021

Инфекционист оценил необходимость вводить локдаун из-за COVID-19

Вводить локдаун из-за коронавируса смысла нет, но к концу отпускного периода следует усилить дистанционную работу, такую позицию высказал врач-инфекционист... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T18:06

2021-07-07T18:06

2021-07-07T18:12

евгений тимаков

россия

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Вводить локдаун из-за коронавируса смысла нет, но к концу отпускного периода следует усилить дистанционную работу, такую позицию высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков."Не локдаун. Я бы усилил, наверное, к концу отпускного периода, дистанционную работу. Локдаун вводить нет смысла никакого", - рассказал Тимаков на пресс-конференции посвященной эпидемиологической ситуации в России.Вакцинация, как напомнил инфекционист, должна будет охватить 60% социально активных граждан. К ним добавятся те, кто переболеет и получит иммунитет естественным путем. Таким образом, коллективный иммунитет будет сформирован.

https://ria.ru/20210707/pobeda-1740208864.html

россия

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2021

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