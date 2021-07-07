https://ria.ru/20210707/lnr-1740356080.html

В ЛНР в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

В ЛНР в результате обстрела ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 07.07.2021

В ЛНР в результате обстрела ВСУ пострадала женщина

Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T23:44

2021-07-07T23:44

2021-07-07T23:47

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

киев

в мире

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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Женщина получила ранение в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Луганской народной республике поселка Донецкий, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Боевики 57-й бригады ВСУ с позиций в районе населенного пункта Новотошковское (под контролем Киева – ред.) открыли минометный огонь из 120-миллиметровых минометов по прифронтовому населенному пункту Донецкий, выпустив 10 мин", - сообщил представитель оборонного ведомства республики.По его словам, в результате обстрела тяжелые ранения получила мирная жительница 1960 года рождения. Он уточнил, что на данный момент пострадавшая находится в Кировской городской больнице.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210707/lnr-1740300239.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, киев, в мире