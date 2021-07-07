ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции из Белоруссии
БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Евросоюз готов при необходимости оперативно оказать поддержку Литве, в том числе финансовую, на фоне роста нелегальной миграции из Белоруссии, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Президент Белоруссии позже также заявил, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия. Об этом сообщало госиздание "СБ.Беларусь сегодня".
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"Европейский союз категорически отвергает попытки использовать людей в политических целях", - ответил представитель ЕК на просьбу прокомментировать эти высказывания Лукашенко.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Страна, входящая в Евросоюз, 2 июля даже объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с нелегальной миграцией из соседней республики, которая не является членом союза.
"По нашей информации, в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 1200 человек, почти четверть из них - это дети", - отметил представитель ЕК.
"ЕС готов поддержать Литву. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex и Европейский офис по вопросам убежища EASO уже начали работу на месте. При необходимости мы можем быстро предоставить дополнительную практическую и финансовую помощь", - сказал собеседник агентства.