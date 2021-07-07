https://ria.ru/20210707/litva-1740286825.html

ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции

ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции - РИА Новости, 07.07.2021

ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции

Евросоюз готов при необходимости оперативно оказать поддержку Литве, в том числе финансовую, на фоне роста нелегальной миграции из Белоруссии, сказал РИА... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:19

2021-07-07T16:19

2021-07-07T16:19

frontex

александр лукашенко

еврокомиссия

евросоюз

минск

белоруссия

литва

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Евросоюз готов при необходимости оперативно оказать поддержку Литве, в том числе финансовую, на фоне роста нелегальной миграции из Белоруссии, сказал РИА Новости представитель Еврокомиссии.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Президент Белоруссии позже также заявил, что Минск не против переговоров по вопросу противодействия нелегальной миграции, готов обсудить условия. Об этом сообщало госиздание "СБ.Беларусь сегодня"."Европейский союз категорически отвергает попытки использовать людей в политических целях", - ответил представитель ЕК на просьбу прокомментировать эти высказывания Лукашенко.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Страна, входящая в Евросоюз, 2 июля даже объявила режим чрезвычайной ситуации в связи с нелегальной миграцией из соседней республики, которая не является членом союза."По нашей информации, в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 1200 человек, почти четверть из них - это дети", - отметил представитель ЕК."ЕС готов поддержать Литву. Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex и Европейский офис по вопросам убежища EASO уже начали работу на месте. При необходимости мы можем быстро предоставить дополнительную практическую и финансовую помощь", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210707/stena-1740262963.html

https://ria.ru/20210707/migrants-1740156749.html

минск

белоруссия

литва

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frontex, александр лукашенко, еврокомиссия, евросоюз, минск, белоруссия, литва, в мире