https://ria.ru/20210707/letalnost-1740231731.html
В Крыму выросла летальность среди заболевших COVID-19
В Крыму выросла летальность среди заболевших COVID-19 - РИА Новости, 07.07.2021
В Крыму выросла летальность среди заболевших COVID-19
В Крыму выросло число летальных случаев среди заболевших коронавирусом, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T11:52
2021-07-07T11:52
2021-07-07T11:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. В Крыму выросло число летальных случаев среди заболевших коронавирусом, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская."За последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%. При этом практически 45% обращаются за медицинской помощью после третьего дня от момента заболевания", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.По ее словам, ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает усугубляться."Цифры не имеет тенденции к снижению за последнюю неделю. Темп прироста характерен, который был для января, когда мы фактически находились на пике нашей первой для Крыма волны", - подчеркнула Пеньковская.По ее словам, только за последнюю неделю зарегистрировано столько новых случаев заболевания, сколько за весь сентябрь прошлого года. "Рост заболеваемости отмечен практически во всех возрастных группах без исключения. Особенно отмечается среди трудоспособного населения", - подчеркнул Пеньковская.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – свыше 1,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740214841.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
В Крыму выросла летальность среди заболевших COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили о росте летальности среди заболевших COVID-19 в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости.
В Крыму выросло число летальных случаев среди заболевших коронавирусом, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора
Наталья Пеньковская.
"За последние три недели уровень летальных случаев вырос на 62%. При этом практически 45% обращаются за медицинской помощью после третьего дня от момента заболевания", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.
По ее словам, ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе продолжает усугубляться.
"Цифры не имеет тенденции к снижению за последнюю неделю. Темп прироста характерен, который был для января, когда мы фактически находились на пике нашей первой для Крыма волны", - подчеркнула Пеньковская.
По ее словам, только за последнюю неделю зарегистрировано столько новых случаев заболевания, сколько за весь сентябрь прошлого года. "Рост заболеваемости отмечен практически во всех возрастных группах без исключения. Особенно отмечается среди трудоспособного населения", - подчеркнул Пеньковская.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – свыше 1,5 тысячи человек.