https://ria.ru/20210707/lekarstva-1740292346.html

На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей

На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.07.2021

На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей

Правительство России выделит почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарств для почти 790 тысяч болеющих коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:39

2021-07-07T16:39

2021-07-07T16:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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татьяна голикова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России выделит почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарств для почти 790 тысяч болеющих коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В ближайшее время правительством будет выделено почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарственных препаратов для почти 790 тысяч наших граждан, болеющих новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20210707/vaktsinatsiya-1740288592.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, владимир путин, общество