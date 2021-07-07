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На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 07.07.2021
На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
Правительство России выделит почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарств для почти 790 тысяч болеющих коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T16:39
2021-07-07T16:39
2021-07-07T16:40
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство России выделит почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарств для почти 790 тысяч болеющих коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."В ближайшее время правительством будет выделено почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарственных препаратов для почти 790 тысяч наших граждан, болеющих новой коронавирусной инфекцией, получающих лечение в амбулаторных условиях", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, татьяна голикова, владимир путин, общество
На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей
16:39 07.07.2021 (обновлено: 16:40 07.07.2021)
На лекарства для COVID-больных выделят почти 2,5 миллиарда рублей, сообщила Татьяна Голикова