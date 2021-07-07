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На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил - РИА Новости, 07.07.2021
На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
"АвтоВАЗ" планирует в ближайшие пять лет представить автомобили Lada с турбодвигателем 1.3 TCe 150 (объемом 1,3 литра, мощностью до 150 лошадиных сил), сообщил... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T08:08
2021-07-07T09:29
авто
автоваз
lada
renault s.a
тольятти
ижевск
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в ближайшие пять лет представить автомобили Lada с турбодвигателем 1.3 TCe 150 (объемом 1,3 литра, мощностью до 150 лошадиных сил), сообщил президент компании Николя Мор в кулуарах "Иннопрома-2021".Сейчас такие моторы ставят на машины марки Renault — кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur."Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный", — отметил руководитель автоконцерна.Конкретные модели Lada, которые собираются обновить, топ-менеджер не раскрыл, уточнив лишь, что это будет "более дорогой сегмент"."АвтоВАЗ" делает свои автомобили по полному циклу, а также комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производство расположено в Тольятти и Ижевске. Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах.
https://ria.ru/20210621/avtovaz-1737841708.html
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тольятти
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авто, автоваз, lada, renault s.a, тольятти, ижевск, экономика
На Lada поставят турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил
08:08 07.07.2021 (обновлено: 09:29 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк

"АвтоВАЗ" планирует за пять лет поставить на Lada турбодвигатель мощностью 150 лошадиных сил

Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует в ближайшие пять лет представить автомобили Lada с турбодвигателем 1.3 TCe 150 (объемом 1,3 литра, мощностью до 150 лошадиных сил), сообщил президент компании Николя Мор в кулуарах "Иннопрома-2021".
Сейчас такие моторы ставят на машины марки Renault — кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur.
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
21 июня, 08:17
"АвтоВАЗ" начнет производство более дорогих автомобилей
"Этот двигатель создан совместно с Daimler, у него отличная отдача 150 сил. Он очень эффективный", — отметил руководитель автоконцерна.
Конкретные модели Lada, которые собираются обновить, топ-менеджер не раскрыл, уточнив лишь, что это будет "более дорогой сегмент".
"АвтоВАЗ" делает свои автомобили по полному циклу, а также комплектующие для двух брендов — Lada и Renault. Производство расположено в Тольятти и Ижевске.
Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей свыше 20% и представлен более чем в 20 странах.
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21 июня, 13:16Сказано в эфире
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АвтоАвтоВАЗLadaRenault S.AТольяттиИжевскЭкономика
 
 
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