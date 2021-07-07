https://ria.ru/20210707/kupala-1740171244.html

В России отмечают праздник Ивана Купалы

В России отмечают праздник Ивана Купалы - РИА Новости, 07.07.2021

В России отмечают праздник Ивана Купалы

Православные верующие отмечают в среду Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, это один из великих праздников Русской православной церкви, который в... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T00:01

2021-07-07T00:01

2021-07-07T00:01

религия и мировоззрение

праздник ивана купалы

западная европа

иордан

русская православная церковь

франция

справки

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Православные верующие отмечают в среду Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, это один из великих праздников Русской православной церкви, который в народе также празднуют как День Ивана Купалы."Рождество Иоанна Предтечи относится к числу "великих" праздников церкви. Рождение Иоанна Предтеча стало первым чудесным событием в новозаветной истории. Еще до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребенка весьма пожилым людям Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости но, Бог делает им такой подарок. Это удивительное событие описывается в Евангелие и становится началом всей новозаветной истории. В этом празднике всякий верующий человек находит для себя утешение и радость в том, что Бог может нарушать законы этого мира из любви к человеку. Бог не нарушает законы просто так. Всякий человек, который желает чуда, он обращается к Иоанну Предтеча, чтобы по его молитвам Бог сотворил то, что неподвластно человеку. В этот день многие люди молятся Захарию и Елисавете о даровании им детей, есть свидетельства, что по молитвам дети рождались. Для каждого верующего человека этот праздник радости имеет большое значение", - рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.Богом посланный сынИоанн Предтечи родился в семье священника Иерусалимского храма Захария и его жены Елисаветы. У супружеской пары до старости не было детей, но однажды Захарии во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Захарий архангелу не поверил, за что был наказан, он онемел. Заговорил священник только после рождения сына. Во время избиения младенцев в Вифлееме Елисавета с сыном спряталась в горах, узнав о приказе царя Ирода уничтожить всех детей возрастом до 2 лет. Захарию слуги Ирода убили в храме, пытаясь узнать, где прячется его семья . Елисавета умерла вскоре после мужа. Иоанн вырос в пустыне без родителей. Как пишет евангелист Лука в пустыне случился "глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии", после чего он отправился "по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов". Крещение в водах Иордана являлось символом очищения от грехов. Иоанн крестил Иисуса Христа, сказав при этом: "Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?" Он был первым человеком, кто увидел в Иисусе Мессию и рассказал об этом израильскому народу.Иоанна Креститель был убит по приказу царя Ирода. Предтеча изобличил его грех- царь вступил в брак с Иродиадой, женой своего брата. Ирод заточил Иоанна в темницу, но его супруге было этого мало На одном из пиров дочь Иродиады Саломея угодила царю танцами и он сказал , что выполнит любую ее просьбу. Она попросила голову Иоанна Крестителя. По приказу Ирода Иоанну отрубили голову и принесли ее Саломее на блюде.Согласно евангельской истории, тело Иоанна Предтечи похоронили его ученики, о том что стало с головой в писании не сказано. Считается, что обретение головы Иоанна Предтечи происходило несколько раз, и ее разделили на несколько частей (по разным версиям, на две или на семь), которые хранились в храмах Константинополя. В 1204 году крестоносцы увезли две части святыни в Западную Европу. Одна из них оказалась во Франции, в посвященном Богоматери соборе в Амьене. Также считается, что часть головы Предтечи хранится в мечети Омейядов в Дамаске.Праздник Ивана КупалыДо прихода христианства ко дню летнего солнцестояния у славян был приурочен праздник, посвященный древнему языческому богу Купале. C принятием христианства на Руси праздник Купалы не отвергли окончательно, а приурочили ко дню Иоанна Крестителя, приходящемуся на 7 июля (по старому стилю 24 июня). В народе новый праздник продолжали называть праздником Ивана Купалы (Иванова ночь, Иванов день)."События которые мы вспоминаем 7 июля происходили в Израиле, когда праздник был перенесен на российскую почву, то он был связан с отечественными праздниками, которые тогда отмечались и в этом нет ничего необычного. Церковные празднования наслаивались на народные, никакой глубинной связи нет. Сейчас как мне кажется этот языческий праздник совсем не актуален, только как какое-то предание древности", - сказал священник Волков.В ночь Ивана Купалы на голову надевали венки из трав и цветов, обливались водой, прыгали через костер, водили хороводы, пели и танцевали, сплавляли по реке венки (как память о предках), собирали целебные травы, а также сжигали чучело в виде колеса, символизировавшее солнце (Ярило). Под утро венки из цветов бросали в воду.

https://ria.ru/20210705/kupala-1739977333.html

https://ria.ru/20200308/1568290902.html

западная европа

иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздник ивана купалы, западная европа, иордан, русская православная церковь, франция, справки