Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210707/kupala-1740171244.html
В России отмечают праздник Ивана Купалы
В России отмечают праздник Ивана Купалы - РИА Новости, 07.07.2021
В России отмечают праздник Ивана Купалы
Православные верующие отмечают в среду Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, это один из великих праздников Русской православной церкви, который в... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T00:01
2021-07-07T00:01
религия и мировоззрение
праздник ивана купалы
западная европа
иордан
русская православная церковь
франция
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155621/18/1556211847_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_5549d7bd24ffb64641ff90901e7e8bba.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Православные верующие отмечают в среду Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, это один из великих праздников Русской православной церкви, который в народе также празднуют как День Ивана Купалы."Рождество Иоанна Предтечи относится к числу "великих" праздников церкви. Рождение Иоанна Предтеча стало первым чудесным событием в новозаветной истории. Еще до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребенка весьма пожилым людям Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости но, Бог делает им такой подарок. Это удивительное событие описывается в Евангелие и становится началом всей новозаветной истории. В этом празднике всякий верующий человек находит для себя утешение и радость в том, что Бог может нарушать законы этого мира из любви к человеку. Бог не нарушает законы просто так. Всякий человек, который желает чуда, он обращается к Иоанну Предтеча, чтобы по его молитвам Бог сотворил то, что неподвластно человеку. В этот день многие люди молятся Захарию и Елисавете о даровании им детей, есть свидетельства, что по молитвам дети рождались. Для каждого верующего человека этот праздник радости имеет большое значение", - рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.Богом посланный сынИоанн Предтечи родился в семье священника Иерусалимского храма Захария и его жены Елисаветы. У супружеской пары до старости не было детей, но однажды Захарии во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Захарий архангелу не поверил, за что был наказан, он онемел. Заговорил священник только после рождения сына. Во время избиения младенцев в Вифлееме Елисавета с сыном спряталась в горах, узнав о приказе царя Ирода уничтожить всех детей возрастом до 2 лет. Захарию слуги Ирода убили в храме, пытаясь узнать, где прячется его семья . Елисавета умерла вскоре после мужа. Иоанн вырос в пустыне без родителей. Как пишет евангелист Лука в пустыне случился "глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии", после чего он отправился "по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов". Крещение в водах Иордана являлось символом очищения от грехов. Иоанн крестил Иисуса Христа, сказав при этом: "Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?" Он был первым человеком, кто увидел в Иисусе Мессию и рассказал об этом израильскому народу.Иоанна Креститель был убит по приказу царя Ирода. Предтеча изобличил его грех- царь вступил в брак с Иродиадой, женой своего брата. Ирод заточил Иоанна в темницу, но его супруге было этого мало На одном из пиров дочь Иродиады Саломея угодила царю танцами и он сказал , что выполнит любую ее просьбу. Она попросила голову Иоанна Крестителя. По приказу Ирода Иоанну отрубили голову и принесли ее Саломее на блюде.Согласно евангельской истории, тело Иоанна Предтечи похоронили его ученики, о том что стало с головой в писании не сказано. Считается, что обретение головы Иоанна Предтечи происходило несколько раз, и ее разделили на несколько частей (по разным версиям, на две или на семь), которые хранились в храмах Константинополя. В 1204 году крестоносцы увезли две части святыни в Западную Европу. Одна из них оказалась во Франции, в посвященном Богоматери соборе в Амьене. Также считается, что часть головы Предтечи хранится в мечети Омейядов в Дамаске.Праздник Ивана КупалыДо прихода христианства ко дню летнего солнцестояния у славян был приурочен праздник, посвященный древнему языческому богу Купале. C принятием христианства на Руси праздник Купалы не отвергли окончательно, а приурочили ко дню Иоанна Крестителя, приходящемуся на 7 июля (по старому стилю 24 июня). В народе новый праздник продолжали называть праздником Ивана Купалы (Иванова ночь, Иванов день)."События которые мы вспоминаем 7 июля происходили в Израиле, когда праздник был перенесен на российскую почву, то он был связан с отечественными праздниками, которые тогда отмечались и в этом нет ничего необычного. Церковные празднования наслаивались на народные, никакой глубинной связи нет. Сейчас как мне кажется этот языческий праздник совсем не актуален, только как какое-то предание древности", - сказал священник Волков.В ночь Ивана Купалы на голову надевали венки из трав и цветов, обливались водой, прыгали через костер, водили хороводы, пели и танцевали, сплавляли по реке венки (как память о предках), собирали целебные травы, а также сжигали чучело в виде колеса, символизировавшее солнце (Ярило). Под утро венки из цветов бросали в воду.
https://ria.ru/20210705/kupala-1739977333.html
https://ria.ru/20200308/1568290902.html
западная европа
иордан
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155621/18/1556211847_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_fa0364ff52d004a0a0de5e7df69e761e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздник ивана купалы, западная европа, иордан, русская православная церковь, франция, справки

В России отмечают праздник Ивана Купалы

00:01 07.07.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участники празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Православные верующие отмечают в среду Рождество Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, это один из великих праздников Русской православной церкви, который в народе также празднуют как День Ивана Купалы.
"Рождество Иоанна Предтечи относится к числу "великих" праздников церкви. Рождение Иоанна Предтеча стало первым чудесным событием в новозаветной истории. Еще до рождения Иисуса Христа Бог дарует ребенка весьма пожилым людям Захарию и Елисавете, которые уже не ожидали этой радости но, Бог делает им такой подарок. Это удивительное событие описывается в Евангелие и становится началом всей новозаветной истории. В этом празднике всякий верующий человек находит для себя утешение и радость в том, что Бог может нарушать законы этого мира из любви к человеку. Бог не нарушает законы просто так. Всякий человек, который желает чуда, он обращается к Иоанну Предтеча, чтобы по его молитвам Бог сотворил то, что неподвластно человеку. В этот день многие люди молятся Захарию и Елисавете о даровании им детей, есть свидетельства, что по молитвам дети рождались. Для каждого верующего человека этот праздник радости имеет большое значение", - рассказал РИА Новости председатель Информационной комиссии Московской епархии священник Александр Волков.

Богом посланный сын

Иоанн Предтечи родился в семье священника Иерусалимского храма Захария и его жены Елисаветы. У супружеской пары до старости не было детей, но однажды Захарии во время богослужения явился архангел Гавриил и возвестил о скором рождении сына. Захарий архангелу не поверил, за что был наказан, он онемел. Заговорил священник только после рождения сына. Во время избиения младенцев в Вифлееме Елисавета с сыном спряталась в горах, узнав о приказе царя Ирода уничтожить всех детей возрастом до 2 лет. Захарию слуги Ирода убили в храме, пытаясь узнать, где прячется его семья . Елисавета умерла вскоре после мужа. Иоанн вырос в пустыне без родителей. Как пишет евангелист Лука в пустыне случился "глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии", после чего он отправился "по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов". Крещение в водах Иордана являлось символом очищения от грехов. Иоанн крестил Иисуса Христа, сказав при этом: "Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне?" Он был первым человеком, кто увидел в Иисусе Мессию и рассказал об этом израильскому народу.
Иоанна Креститель был убит по приказу царя Ирода. Предтеча изобличил его грех- царь вступил в брак с Иродиадой, женой своего брата. Ирод заточил Иоанна в темницу, но его супруге было этого мало На одном из пиров дочь Иродиады Саломея угодила царю танцами и он сказал , что выполнит любую ее просьбу. Она попросила голову Иоанна Крестителя. По приказу Ирода Иоанну отрубили голову и принесли ее Саломее на блюде.
Девушки во время праздника Ивана Купалы на Украине - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 17:27Религия и мировоззрение
Иван Купала: почему славяне отмечали его иначе
Согласно евангельской истории, тело Иоанна Предтечи похоронили его ученики, о том что стало с головой в писании не сказано. Считается, что обретение головы Иоанна Предтечи происходило несколько раз, и ее разделили на несколько частей (по разным версиям, на две или на семь), которые хранились в храмах Константинополя. В 1204 году крестоносцы увезли две части святыни в Западную Европу. Одна из них оказалась во Франции, в посвященном Богоматери соборе в Амьене. Также считается, что часть головы Предтечи хранится в мечети Омейядов в Дамаске.

Праздник Ивана Купалы

До прихода христианства ко дню летнего солнцестояния у славян был приурочен праздник, посвященный древнему языческому богу Купале. C принятием христианства на Руси праздник Купалы не отвергли окончательно, а приурочили ко дню Иоанна Крестителя, приходящемуся на 7 июля (по старому стилю 24 июня). В народе новый праздник продолжали называть праздником Ивана Купалы (Иванова ночь, Иванов день).
"События которые мы вспоминаем 7 июля происходили в Израиле, когда праздник был перенесен на российскую почву, то он был связан с отечественными праздниками, которые тогда отмечались и в этом нет ничего необычного. Церковные празднования наслаивались на народные, никакой глубинной связи нет. Сейчас как мне кажется этот языческий праздник совсем не актуален, только как какое-то предание древности", - сказал священник Волков.
В ночь Ивана Купалы на голову надевали венки из трав и цветов, обливались водой, прыгали через костер, водили хороводы, пели и танцевали, сплавляли по реке венки (как память о предках), собирали целебные травы, а также сжигали чучело в виде колеса, символизировавшее солнце (Ярило). Под утро венки из цветов бросали в воду.
Икона Иоанн Креститель - РИА Новости, 1920, 08.03.2020
8 марта 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Глава Иоанна Крестителя: где находится одна из величайших святынь
 
Религия и мировоззрениеПраздник Ивана КупалыЗападная ЕвропаИорданРусская православная церковьФранцияСправки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:27Голикова оценила темпы вакцинации от коронавируса в России
16:26Голикова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
Лента новостейМолния