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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210707/kupala-1740137290.html
Священник объяснил, почему не стоит отмечать Ивана Купалу
Священник объяснил, почему не стоит отмечать Ивана Купалу - РИА Новости, 07.07.2021
Священник объяснил, почему не стоит отмечать Ивана Купалу
Участие православных верующих в языческих праздниках – серьезное нарушение христианского благочестия, заявил РИА Новости известный церковный публицист Максим... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T06:00
2021-07-07T06:00
религия и мировоззрение
россия
праздник ивана купалы
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Участие православных верующих в языческих праздниках – серьезное нарушение христианского благочестия, заявил РИА Новости известный церковный публицист Максим Первозванский.В народной культуре до сих пор существуют праздники, которые объединяют в себе черты христианства и древних славянских верований. Например, 7 июля, согласно православному календарю, празднуется Рождество Иоанна Предтечи. На эту же дату в древности приходился языческий праздник Иван Купала – день летнего солнцестояния. В дохристианские времена на праздник жгли ритуальные костры, через которые затем прыгали. Также устраивали массовые купания. Считалось, что вода и огонь в этот день обладают целебными, очистительными свойствами. Кроме того, в этот день занимались гаданиями. Эти обряды до сих пор остались частью народного празднования Ивана Купалы. "Существует праздник Рождества Иоанна Предтечи, верующие отмечают именно его. Но языческие традиции Ивана Купалы как были, так и живут своей жизнью. Они никак не наполняются христианским содержанием", – сказал протоиерей Максим Первозванский.Священник также пояснил, почему Церковь негативно относится к участию верующих в языческих торжествах и всеми силами старается наполнить народные верования христианским содержанием. Дело в том, что "большинство языческих праздников – это выпускание на волю страстей". Во время карнавала – итальянского аналога Масленицы – позволялось делать то, что обычно запрещено. "Например, можно было дернуть императора за бороду, блудить. На это время уничтожались все общепринятые нормы морали", - отметил отец Максим.Он уточнил, что для любого праздника важно духовное наполнение. "И если он не приобретает христианского наполнения, то обязательно становится языческим, причем на примитивном, магическом, уровне", - пояснил протоиерей.Пример удачного наполнения праздника христианским содержанием протоиерей Максим видит в Дне семьи, любви и верности, который был приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских и отмечается в России с 2008 года.
https://ria.ru/20190707/1556153795.html
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россия, праздник ивана купалы

Священник объяснил, почему не стоит отмечать Ивана Купалу

06:00 07.07.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДевушки во время праздника Ивана Купалы на Украине
Девушки во время праздника Ивана Купалы на Украине - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Участие православных верующих в языческих праздниках – серьезное нарушение христианского благочестия, заявил РИА Новости известный церковный публицист Максим Первозванский.
В народной культуре до сих пор существуют праздники, которые объединяют в себе черты христианства и древних славянских верований. Например, 7 июля, согласно православному календарю, празднуется Рождество Иоанна Предтечи. На эту же дату в древности приходился языческий праздник Иван Купала – день летнего солнцестояния. В дохристианские времена на праздник жгли ритуальные костры, через которые затем прыгали. Также устраивали массовые купания. Считалось, что вода и огонь в этот день обладают целебными, очистительными свойствами. Кроме того, в этот день занимались гаданиями. Эти обряды до сих пор остались частью народного празднования Ивана Купалы.
Участник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2019
7 июля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
Как отмечали Ивана Купалу на самом деле
"Существует праздник Рождества Иоанна Предтечи, верующие отмечают именно его. Но языческие традиции Ивана Купалы как были, так и живут своей жизнью. Они никак не наполняются христианским содержанием", – сказал протоиерей Максим Первозванский.
Священник также пояснил, почему Церковь негативно относится к участию верующих в языческих торжествах и всеми силами старается наполнить народные верования христианским содержанием. Дело в том, что "большинство языческих праздников – это выпускание на волю страстей". Во время карнавала – итальянского аналога Масленицы – позволялось делать то, что обычно запрещено. "Например, можно было дернуть императора за бороду, блудить. На это время уничтожались все общепринятые нормы морали", - отметил отец Максим.
Он уточнил, что для любого праздника важно духовное наполнение. "И если он не приобретает христианского наполнения, то обязательно становится языческим, причем на примитивном, магическом, уровне", - пояснил протоиерей.
Пример удачного наполнения праздника христианским содержанием протоиерей Максим видит в Дне семьи, любви и верности, который был приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии Муромских и отмечается в России с 2008 года.
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