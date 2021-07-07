https://ria.ru/20210707/kuban-1740234383.html

Число погибших из-за наводнения на Кубани выросло до восьми

Число погибших из-за наводнения на Кубани выросло до восьми - РИА Новости, 07.07.2021

Число погибших из-за наводнения на Кубани выросло до восьми

Количество погибших в результате подтоплений в Краснодарском крае, вызванных дождями, выросло до восьми, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:02

2021-07-07T12:02

2021-07-07T12:30

подтопления на кубани

россия

северский район

сочи

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Количество погибших в результате подтоплений в Краснодарском крае, вызванных дождями, выросло до восьми, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона."Количество погибших в результате подтоплений на Кубани увеличилось до восьми человек… Считаем, что все погибшие от стихии. В Сочи несколько дней назад придавило деревом парня в машине, погиб фактически от действий стихии. В дальнейшем в Туапсе у нас погибло пять человек: водителя КАМАЗа, предварительно, нашли, тело, опознаем. И двое – в Горячем Ключе. Итого, получается, восемь", - сказали в прокуратуре.В результате ливней на территории Сочи в воскресенье, а также в ночь на понедельник поднялись уровни рек Мацеста, Хоста, Кудепста, Хорота. Произошли локальные подтопления, власти приготовились к эвакуации, которая в результате не понадобилась. Во второй половине дня понедельника ливни сместились от Сочи в сторону Туапсинского района Краснодарского края, как и прогнозировали синоптики.К утру вторника в семи населенных пунктах разных муниципалитетов Кубани оказались подтопленными 267 жилых домов и 395 приусадебных участков. Власти ввели режим ЧС на территории шести муниципалитетов: Туапсинского, Славянского, Северского районов, Сочи, Горячего Ключа, в геленджикском поселке Архипо-Осиповка. К вечеру вторника было известно о четырёх погибших в результате подтоплений. До 8 июля в крае продолжает действовать штормовое предупреждение, все муниципалитеты находятся в режиме повышенной готовности.

https://ria.ru/20210706/kuban-1740137630.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210706/kuban-1740167868.html

россия

северский район

сочи

краснодарский край

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подтопления на кубани , россия, северский район, сочи, краснодарский край, происшествия