https://ria.ru/20210707/krym-1740285425.html

В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму

В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму - РИА Новости, 07.07.2021

В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму

Ввод дальнейших ограничений по коронавирусу в Крыму для туристов и жителей региона будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, заявила... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T16:11

2021-07-07T16:11

2021-07-07T16:27

туризм

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распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

наталья пеньковская

коронавирусы

ольга ковитиди

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ввод дальнейших ограничений по коронавирусу в Крыму для туристов и жителей региона будет зависеть от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила ранее расширить перечень регионов Крыма, где действуют более жесткие COVID-ограничения. По ее словам, в Крыму стали чаще выявлять случаи заражения коронавирусом среди туристов, этот показатель за неделю возрос в три раза."Ввод дополнительных ограничений на территории Республики Крым будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Прежде всего, необходимо продолжать соблюдать правила профилактики", - сказала Ковитиди.Как отметила сенатор, именно от соблюдения уже действующих мер напрямую зависит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210707/krym-1740272030.html

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