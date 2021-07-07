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Туризм
https://ria.ru/20210707/krym-1740272030.html
Последствия потопа в Крыму устранили, заявил Аксенов
Последствия потопа в Крыму устранили, заявил Аксенов - РИА Новости, 07.07.2021
Последствия потопа в Крыму устранили, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в Крыму практически устранены, отдыху туристов на полуострове ничего не мешает. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T15:02
2021-07-07T15:02
туризм
подтопления в крыму
сергей аксенов (политик)
керчь
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в Крыму практически устранены, отдыху туристов на полуострове ничего не мешает."В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что успех курортного сезона и комфортного отдыха зависит от соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности и требований Роспотребнадзора."По сути, все зависит от нас. Напомню, что вакцинация в нашем регионе идет полным ходом, в день прививается порядка 10-12 тысяч человек. Очень рассчитываю на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова", - добавил он.Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, когда в результате сильных ливней были подтоплены Керчь и Ялта, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
https://ria.ru/20210706/yalta-1740106165.html
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подтопления в крыму, сергей аксенов (политик), керчь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта
Последствия потопа в Крыму устранили, заявил Аксенов
15:02 07.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже в Крыму
Отдыхающие загорают на пляже в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

Аксенов заявил, что последствия удара стихии в Крыму устранили, отдыху туристов ничто не мешает

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что последствия подтоплений в Крыму практически устранены, отдыху туристов на полуострове ничего не мешает.
"В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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Он отметил, что успех курортного сезона и комфортного отдыха зависит от соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности и требований Роспотребнадзора.
"По сути, все зависит от нас. Напомню, что вакцинация в нашем регионе идет полным ходом, в день прививается порядка 10-12 тысяч человек. Очень рассчитываю на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова", - добавил он.
Первый мощный циклон обрушился на Крым в середине июня, когда в результате сильных ливней были подтоплены Керчь и Ялта, где выпало более двух месячных норм осадков за сутки. Власти региона ввели режим ЧС. Предварительная сумма ущерба составила 12,5 миллиарда рублей. Второй мощный циклон принес ливни 4 июля. Наиболее пострадал Бахчисарайский район на юго-западе Крыма. Там выпала двухмесячная норма осадков, из берегов вышли реки. В зоне подтопления оказалось более 100 домовладений в трех селах, расположенных по течению рек.
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ТуризмПодтопления в КрымуСергей Аксенов (политик)КерчьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ялта
 
 
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