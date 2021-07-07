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Железняк прокомментировал заявления британских политиков о Крыме
Железняк прокомментировал заявления британских политиков о Крыме - РИА Новости, 07.07.2021
Железняк прокомментировал заявления британских политиков о Крыме
Заявления британских политиков о том, что провокации около Крыма могут повториться, продолжают антироссийскую риторику, Россия же действует сдержанно и... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T14:55
2021-07-07T14:55
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
вмс великобритании
госдума рф
сергей железняк
республика крым
в мире
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявления британских политиков о том, что провокации около Крыма могут повториться, продолжают антироссийскую риторику, Россия же действует сдержанно и призывает к стабильности, заявил член комитета по международным делам, депутат ГД Сергей Железняк.Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины"."Британские политики напрасно испытывают на прочность до сих пор очень сдержанное поведение нашей страны. Крайне опрометчиво заявлять, что провокация в Черном море, которую попытался устроить британский эсминец Defender в территориальных водах России, может быть повторена вновь. Россия призывает международных партнеров к сохранению стабильности и уважению национального суверенитета. Наша страна неоднократно доказывала, что умеет отстаивать свои интересы на мировой арене и защищать территориальную целостность. Для этого у России есть политическая воля и надежная система безопасности", - сказал Железняк журналистам.Парламентарий добавил, что "следует ожидать сохранения антироссийской риторики в ближайшее время со стороны британского политического истеблишмента"."Лондон поддерживает высокий градус русофобии во внешней политике, ориентируясь на Вашингтон. При этом упорное нежелание признавать Крым российским, несмотря на волю крымчан, закрепленную на референдуме, никак не повлияет на развитие этого российского региона", - отметил депутат.Эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Рааб, комментируя произошедшее, сказал, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
https://ria.ru/20210702/zakharova-1739604013.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, вмс великобритании, госдума рф, сергей железняк, республика крым, в мире
Железняк прокомментировал заявления британских политиков о Крыме
14:55 07.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на тему: "Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа". 28 апреля 2017 года
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА Россия сегодня на тему: Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа. 28 апреля 2017 года - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Железняк, комментируя слова британских политиков, заявил о продолжении антироссийской риторики

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Заявления британских политиков о том, что провокации около Крыма могут повториться, продолжают антироссийскую риторику, Россия же действует сдержанно и призывает к стабильности, заявил член комитета по международным делам, депутат ГД Сергей Железняк.
Ранее глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
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"Британские политики напрасно испытывают на прочность до сих пор очень сдержанное поведение нашей страны. Крайне опрометчиво заявлять, что провокация в Черном море, которую попытался устроить британский эсминец Defender в территориальных водах России, может быть повторена вновь. Россия призывает международных партнеров к сохранению стабильности и уважению национального суверенитета. Наша страна неоднократно доказывала, что умеет отстаивать свои интересы на мировой арене и защищать территориальную целостность. Для этого у России есть политическая воля и надежная система безопасности", - сказал Железняк журналистам.
Парламентарий добавил, что "следует ожидать сохранения антироссийской риторики в ближайшее время со стороны британского политического истеблишмента".
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Эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Рааб, комментируя произошедшее, сказал, что ВМС Великобритании продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияВМС ВеликобританииГосдума РФСергей ЖелезнякРеспублика КрымВ мире
 
 
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