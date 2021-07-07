https://ria.ru/20210707/krym-1740241530.html

В Крыму стали чаще выявлять коронавирус у туристов

В Крыму стали чаще выявлять коронавирус у туристов - РИА Новости, 07.07.2021

В Крыму стали чаще выявлять коронавирус у туристов

В Крыму стали чаще выявлять случаи заражения коронавирусом среди туристов, этот показатель за неделю возрос в три раза, сообщила глава крымского управления... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T12:44

2021-07-07T12:44

2021-07-07T13:08

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. В Крыму стали чаще выявлять случаи заражения коронавирусом среди туристов, этот показатель за неделю возрос в три раза, сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская."Практически в три раза по сравнению с прошлой неделей выросло число лиц, которые заболели, приехав в Республику Крым. Это не только граждане Украины, но и лица, приехавшие из других субъектов Российской Федерации", - сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.По ее словам, это самый высокий показатель заболеваемости с мая этого года."За неделю зарегистрировано порядка 50 человек. Это лица, пересекшие государственную границу Российской Федерации из сопредельного государства Украины, и прибывшие из других субъектов в Республику Крым на отдых", - подчеркнула Пеньковская.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тысяч заболевших, выздоровели — более 44 тысяч, умерших – свыше 1,5 тысячи.

https://ria.ru/20210707/krym-1740236124.html

https://ria.ru/20210707/letalnost-1740231731.html

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