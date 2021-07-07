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https://ria.ru/20210707/krym-1740236124.html
Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму
Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму - РИА Новости, 07.07.2021
Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила расширить перечень регионов Крыма, где действуют более жесткие COVID-ограничения. РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T12:09
2021-07-07T12:12
туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
наталья пеньковская
алушта
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красногвардейский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила расширить перечень регионов Крыма, где действуют более жесткие COVID-ограничения.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита."Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе - за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями, в который у нас уже включены четыре административных территории: Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта", – сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.Кроме того, по ее словам, если негативные тенденции по росту распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться, к августу будет подниматься вопрос прекращения приема на отдых организованных групп детей из других регионов страны.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – свыше 1,5 тысячи.
https://ria.ru/20210707/letalnost-1740231731.html
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алушта
красногвардейский район
симферополь
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, наталья пеньковская, алушта, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красногвардейский район, симферополь, общество
Роспотребнадзор предложил ужесточить ограничения в Крыму
12:09 07.07.2021 (обновлено: 12:12 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Роспотребнадзор предложил расширить перечень регионов Крыма, где действуют жесткие ограничения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская предложила расширить перечень регионов Крыма, где действуют более жесткие COVID-ограничения.
Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.
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"Практически все регионы у нас пошли в рост. Значительно активизировался уровень заболеваемости в Джанкойском районе - за последние три недели уровень заболеваемости вырос в 2,3 раза, в Красногвардейском районе – в 2 раза, в Феодосии – в 2,6 раза и в Судаке такая же картина. В связи с этим сегодня будут внесены предложения по внесению перечисленных административных территорий в тот пункт указа с более жесткими ограничительными мероприятиями, в который у нас уже включены четыре административных территории: Симферополь, Симферопольский район, Ялта и Алушта", – сказала Пеньковская на заседании оперативного штаба.
Кроме того, по ее словам, если негативные тенденции по росту распространения коронавирусной инфекции будут сохраняться, к августу будет подниматься вопрос прекращения приема на отдых организованных групп детей из других регионов страны.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – свыше 1,5 тысячи.
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