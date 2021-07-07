https://ria.ru/20210707/krym-1740228313.html

В Крыму не соблюдающим ограничения кафе и ресторанам будут отключать воду

В Крыму не соблюдающим ограничения кафе и ресторанам будут отключать воду - РИА Новости, 07.07.2021

В Крыму не соблюдающим ограничения кафе и ресторанам будут отключать воду

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отключать электроэнергию и подачу воды предприятиям общепита, вопреки распоряжениям по COVID-19 работающим после 23.00. РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T11:34

2021-07-07T11:34

2021-07-07T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алушта

сергей аксенов (политик)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ялта

симферополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил отключать электроэнергию и подачу воды предприятиям общепита, вопреки распоряжениям по COVID-19 работающим после 23.00.Кафе и ресторанам разрешено работать в Крыму в дневное время, при этом посадочные места должны составлять до 50% от общего количества, а также соблюдаться дистанция между столиками. С 23.00 до 8.00 возможна только доставка и обслуживание на вынос. При этом в Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита."Администрациям будут направлены поручения, чтобы не продлевать договора аренды, обслуживания, заключение любых соглашений с данными предприятиями (нарушающими COVID-ограничения – ред.). И главам администраций после 23.00 лично в патруль выходить, смотреть работают или нет. Если обнаружите, отключать от воды и электроэнергии данные предприятия. Меры жесткие, непопулярные, но другого выхода нет. Я не дам развалить полностью систему здравоохранения", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба.Кроме того, Аксенов также поручил составить черные списки предприятий, нарушающих требования Роспотребнадзора, и лишать их государственной поддержки."Если ситуация будет ухудшаться, будем идти на меры, связанные с ужесточением. Ничего личного. Да, это непопулярные меры, но жизнь и здоровье людей дороже", - подчеркнул Аксенов.При этом глава республики также предложил предусмотреть систему бонусов для предприятий, придерживающихся всех требований по недопущению распространения коронавируса.Всего с начала пандемии в Крыму выявлено более 50 тысяч заболевших, выздоровевших — более 44 тысяч, умерших – свыше 1,5 тысяч человек.

https://ria.ru/20210707/meditsina-1740192547.html

алушта

ялта

симферополь

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алушта, сергей аксенов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ялта, симферополь, общество