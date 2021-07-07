https://ria.ru/20210707/krym-1740208571.html

В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей

В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей - РИА Новости, 07.07.2021

В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором высшего ранга главу МИД Великобритании... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T10:03

2021-07-07T10:03

2021-07-07T13:12

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

доминик рааб

су-24м

черное море

юрий гемпель

владимир путин

сша

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором высшего ранга главу МИД Великобритании Доминика Рааба после слов о новых проходах кораблей у берегов Крыма.Ранее Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины"."Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы", — сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции, отождествляя полуостров с Украиной.В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20210707/defender-1740190495.html

https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html

россия

черное море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, су-24м, черное море, юрий гемпель, владимир путин, сша, безопасность