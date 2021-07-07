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В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей
В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей - РИА Новости, 07.07.2021
В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором высшего ранга главу МИД Великобритании... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T10:03
2021-07-07T13:12
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
доминик рааб
су-24м
черное море
юрий гемпель
владимир путин
сша
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором высшего ранга главу МИД Великобритании Доминика Рааба после слов о новых проходах кораблей у берегов Крыма.Ранее Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины"."Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы", — сказал РИА Новости Гемпель.По его словам, властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции, отождествляя полуостров с Украиной.В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
https://ria.ru/20210707/defender-1740190495.html
https://ria.ru/20210706/mid-1740065613.html
россия
черное море
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, доминик рааб, су-24м, черное море, юрий гемпель, владимир путин, сша, безопасность
В Крыму обещали жесткий ответ на новые проходы британских кораблей
10:03 07.07.2021 (обновлено: 13:12 07.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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В Крыму заявили, что на новые проходы британских кораблей последует жесткий ответ

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал провокатором высшего ранга главу МИД Великобритании Доминика Рааба после слов о новых проходах кораблей у берегов Крыма.
Ранее Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в "территориальные воды Украины".
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
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В Британии пообещали новые заходы кораблей в "воды Украины"
"Провокаторы высокого ранга, но любая провокация получит должный ответ. В случае повторения инцидента России не оставят иного выбора, как ответить жестко и адекватно. Поэтому советую одуматься, пока не поздно. Россия никому не позволит нарушать свои границы", — сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, властям Великобритании следовало бы признать демократический выбор крымчан, а не продолжать политические игры и спекуляции, отождествляя полуостров с Украиной.
В конце июня Минобороны России заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Также британское Минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила "морское сообщество" о своих действиях. Однако журналист, находившийся на борту британского судна, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
Вчера, 11:42
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Инцидент с британским эсминцем у КрымаРоссияДоминик РаабСу-24МЧерное мореЮрий ГемпельВладимир ПутинСШАБезопасность
 
 
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