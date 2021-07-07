https://ria.ru/20210707/krym-1740203016.html

В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины

В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины - РИА Новости, 07.07.2021

В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины

Проблема с водоснабжением Крыма решается без участия Украины, стабильное водоснабжение полуострова будет налажено без возобновления подачи воды по... РИА Новости, 07.07.2021

2021-07-07T09:24

2021-07-07T09:24

2021-07-07T09:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма решается без участия Украины, стабильное водоснабжение полуострова будет налажено без возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента "деоккупации" полуострова. По его словам, продажа воды или ее обмен не обсуждаются."Сбежавшие из Крыма адепты признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*", как всегда, используют самые дешевые приемы шантажа водными ресурсами. К счастью для крымчан и огорчению спикеров с Украины, воды в Крыму прибавилось благодаря обильным осадкам. Проблемы с водоснабжением решаются руководством нашей страны, и вода у крымчан будет и без возобновления работы Северо-Крымского канала", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Крым никогда не будет в составе Украины, что бы ни заявляли ее политики."И никакие "платформы" даже во главе с США и ее сателлитами не вернут Крым в состав Украины. Крымский вопрос закрыт, мы дома", - подчеркнул Умеров.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210707/voda-1740196537.html

https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эйваз умеров, верховная рада украины, сша, украина, в мире