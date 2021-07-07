Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210707/krym-1740203016.html
В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины
В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины - РИА Новости, 07.07.2021
В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины
Проблема с водоснабжением Крыма решается без участия Украины, стабильное водоснабжение полуострова будет налажено без возобновления подачи воды по... РИА Новости, 07.07.2021
2021-07-07T09:24
2021-07-07T09:24
россия
эйваз умеров
верховная рада украины
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602119833_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c31a4b5f9b8669c0dccb9e339b9cb4fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма решается без участия Украины, стабильное водоснабжение полуострова будет налажено без возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента "деоккупации" полуострова. По его словам, продажа воды или ее обмен не обсуждаются."Сбежавшие из Крыма адепты признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*", как всегда, используют самые дешевые приемы шантажа водными ресурсами. К счастью для крымчан и огорчению спикеров с Украины, воды в Крыму прибавилось благодаря обильным осадкам. Проблемы с водоснабжением решаются руководством нашей страны, и вода у крымчан будет и без возобновления работы Северо-Крымского канала", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, Крым никогда не будет в составе Украины, что бы ни заявляли ее политики."И никакие "платформы" даже во главе с США и ее сателлитами не вернут Крым в состав Украины. Крымский вопрос закрыт, мы дома", - подчеркнул Умеров.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.*Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210707/voda-1740196537.html
https://ria.ru/20210705/krym-1739934803.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602119833_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a6ca6e6cb8553ba6d56ebc4af82780f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эйваз умеров, верховная рада украины, сша, украина, в мире
В Крыму заявили, что проблема с водой решается без участия Украины
09:24 07.07.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк

В Крыму заявили, что проблема с водоснабжением полуострова решается без участия Украины

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости. Проблема с водоснабжением Крыма решается без участия Украины, стабильное водоснабжение полуострова будет налажено без возобновления подачи воды по Северо-Крымскому каналу, заявил глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров.
Ранее депутат Верховной рады от партии "Голос" Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента "деоккупации" полуострова. По его словам, продажа воды или ее обмен не обсуждаются.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
07:37
В Крыму оценили попытки депутата Рады выдвигать условия по подаче воды
"Сбежавшие из Крыма адепты признанной экстремисткой и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа*", как всегда, используют самые дешевые приемы шантажа водными ресурсами. К счастью для крымчан и огорчению спикеров с Украины, воды в Крыму прибавилось благодаря обильным осадкам. Проблемы с водоснабжением решаются руководством нашей страны, и вода у крымчан будет и без возобновления работы Северо-Крымского канала", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, Крым никогда не будет в составе Украины, что бы ни заявляли ее политики.
Водозабор на реке Бельбек в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 14:24
В Крыму рассказали о состоянии водохранилищ после ливней
"И никакие "платформы" даже во главе с США и ее сателлитами не вернут Крым в состав Украины. Крымский вопрос закрыт, мы дома", - подчеркнул Умеров.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
 
РоссияЭйваз УмеровВерховная Рада УкраиныСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:25Минсельхоз готов разъяснить Еврокомиссии новые нормы о вине
16:25Голикова рассказала, в каком регионе вакцинация идет хуже всего
16:24В США приняли китайские фундаменты ветрогенераторов за ракетные шахты
16:19ЕС готов оказать помощь Литве в связи ростом миграции
16:17Голикова заявила о снижении темпа роста заболеваемости COVID-19 в России
16:16Голикова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 82 регионах
16:15Мэр Сочи рассказал, какая погода ожидается на курорте в ближайшие дни
16:11В Совфеде оценили вероятность новых ограничений для туристов в Крыму
16:09Путин поручил помочь семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке
16:09На некоторые спектакли Большого театра ввели систему доступа по QR-кодам
16:02Владимир Толстой рассказал, что в Кремле получили письмо Дорониной
15:54Заболевшая COVID-19 Москалькова чувствует себя лучше, сообщил источник
15:52Россия объявила сотрудника консульства Эстонии персоной нон грата
15:49Найден фактор, влияющий на смертность от коронавируса у мужчин
15:47Администратор поликлиники под Калининградом сливала вакцину в унитаз
15:46Немецкий эксперт не считает необходимым прививаться от COVID-19 ежегодно
15:40Владелец Ever Given передаст Суэцкому каналу буксир
15:40Швейцария присоединилась к персональным санкциям ЕС против Белоруссии
15:38Появилось видео с места убийства президента Гаити
15:36Моргенштерн готов дойти до Верховного суда, чтобы оспорить штраф
Лента новостейМолния